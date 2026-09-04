"자세히 봐야 보여"...맹승지, 인중 성형 두달차 흉터 인증 '♥의사 남친도 인정'

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 맹승지가 인중 성형수술 후기를 공개하며 높은 만족감을 드러냈다.

맹승지는 지난 3일 자신의 SNS를 통해 인중 수술 2개월 차 후기를 전했다.

그는 "인중 수술은 5년이나 고민했던 만큼 두 달 차인 지금 만족도가 높다"고 밝혔다.

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이어 "한 달 차까지만 해도 크게 변한 건 모르겠고 '괜찮다' 정도였는데, 두 달 차가 되니까 나 같은 얼굴은 무조건 했어야 하는 얼굴이었구나라는 생각이 들어요. 수술 전 얼굴은 왜 이렇게 뭔가 비율이 안 맞아 보이는지"라며 만족감을 나타냈다.

그러면서 "물론 수술 전 못난 얼굴은 아니었지만, 수술 후가 시각적으로 비율이 더 알맞고 저에게 잘 어울리는 느낌"이라고 설명했다.

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다만 수술을 무조건 권하는 것은 아니라며 주의도 당부했다. 맹승지는 "흉터는 개개인 피부 타입에 따라서 덜 남거나 더 남을 수 있고, 100% 부작용이 없는 수술·시술은 없으니 어떤 수술·시술이라도 꼼꼼히 알아보시길"이라고 강조했다.

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이어 "제 영상은 수술을 권하는 영상이 아니고, 고민하시는 분들 참고만 하시길 바래요"라고 덧붙였다.

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함께 공개한 영상에서도 맹승지는 "인중 수술 2달 차 후기"라며 흉터와 얼굴 비율, 수술 만족도 등에 대해 구체적으로 이야기했다.

특히 많은 이들이 궁금해했던 흉터에 대해서도 솔직하게 공개했다.

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맹승지는 "제일 궁금해하셨던 흉터는 저도 5년 동안 알아보다가 절대로 했는데 자세히 봐야 보인다. 코 밑이 붉은데 지금이 제일 흉터가 붉을 때라고 하더라"라고 말했다.

이에 옆에 있던 의사 남자친구는 "이 정도 흉터는 없다고 봐도 된다"며 거들었다.

맹승지는 이후 흉터 레이저 시술도 받을 예정이라며 "이 정도면 탁월하다"고 만족감을 드러냈다.

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한편 맹승지는 2013년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔했다.

최근에는 남자친구의 존재를 공개적으로 드러내며 화제를 모으기도 했다. 남자친구 역시 맹승지의 게시물을 자신의 SNS에 공유하며 공개 연애를 이어가고 있다.

특히 남자친구의 프로필에 'MD(Medical Doctor)'라는 소개가 적혀 있고 의사 가운을 입은 모습이 공개되면서 그의 직업을 두고도 관심이 이어졌다.

shyun@sportschosun.com