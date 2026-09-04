‘미성년자 성폭행’ 고영욱, 이민정♥이병헌 향한 도 넘은 저격에 여론 ‘싸늘’

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[스포츠조선 박아람 기자] 룰라 출신 고영욱이 배우 이민정과 이병헌 부부를 언급했다.

고영욱은 4일 개인 계정에 이민정과 관련된 온라인 기사를 캡처해 게재했다. 이와 함께 이민정과의 과거 인연을 꺼내며 자신이 과거 압구정 거리에서 이민정을 처음 연예계에 발탁했다고 주장했다.

그는 "이민정 양 고등학생 때 최초로 내가 압구정 길거리에서 캐스팅했을 땐 연예계에 관심 없는 듯 말하더니"라고 적었다.

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이민정이 이후 자신의 뮤직비디오에 등장했던 사실을 언급하면서도 현재의 활동 모습을 두고는 다소 비꼬는 듯한 반응을 보였다.

고영욱은 "결국 내 뮤직비디오엔 출연하긴 했지만"이라며 "어느덧 어엿한 중년이 다 돼서 연예인 놀이에 심취해 있네. 내가 여러모로 앞서가긴 해"라고 덧붙였다.

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고영욱의 언급은 여기서 그치지 않았다. 이어 이민정과 이병헌이 두 자녀와 함께 가족여행을 떠났다는 내용의 기사를 자신의 계정에 추가로 공유했다.

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사진 속 이병헌의 표정을 두고 고영욱은 "이병헌 형 표정이 썩 행복해 보이지 않는 건 내 느낌일까... 아님 이게 가족 여행 갔을 때 대부분의 남편들이 자기도 모른 채 짓는 표정인 건가"라고 적으며 개인적인 해석을 덧붙였다.

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최근 고영욱은 자신의 SNS를 통해 연예계 인물들을 잇달아 언급하며 여러 의견을 내놓고 있다. 이번 게시물에서도 과거 인연과 특정 연예인 부부의 사진을 소재로 삼으면서 온라인상에서 관심이 이어지고 있다.

한편 고영욱은 과거 미성년자를 대상으로 한 성폭행 및 강제추행 혐의로 재판에 넘겨져 징역 2년 6개월과 전자장치 부착 3년을 선고받았다. 이후 형기를 마치고 출소했으며, 현재 SNS를 통해 자신의 근황을 알리고 있다.

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tokkig@sportschosun.com