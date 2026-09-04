이혜정, 10년째 악플 부른 반려묘 파양 의혹 "잘못한 점 인정..럭키 잘 있어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이혜정이 반려묘 럭키를 둘러싼 파양 의혹에 직접 입을 열었다.

4일 유튜브 채널 '혜정이, 오늘 뭐 해?'에는 '주량 시속 5병 이혜정! 남편 몰래 평창동 술 창고 다 텁니다 (feat.나무위키 왜 이래?)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 이혜정은 과거 불거진 반려묘 럭키 파양 의혹에 대해 해명했다.

이혜정은 "10년 전쯤에 신혼집에서 럭키랑 관찰 예능을 찍었다. 럭키가 세 살쯤 됐을 때였다. 나도 관찰 예능은 처음이었다"며 당시를 떠올렸다.

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이어 "우선 럭키 목에 카메라를 채워야 된다는 것도 럭키가 너무 불편해했던 것 같다. 또 숨어있는데 계속 나와야 하고 그게 어떻게 보면 괴롭히는 것처럼 보여서 욕을 되게 많이 먹었다. 지금까지도 (댓글에) 욕이 달리는 것 같다"고 털어놨다.

파양 의혹에 대해서는 "오해의 소지가 있었던 것 같다. 내가 원래 인스타에 럭키 계정이 있었다. 그런데 휴대폰을 바꾸면 계정에 들어가기가 어렵더라"며 "나는 그냥 똑같이 럭키랑 일상을 지내는데 어느 순간 악플이 달리더라"고 설명했다.

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그러면서 "내가 '그렇지 않다. 이런 악플들 속상하다'고 굳이 이야기하는 게, 아는 사람은 다 아는데 이야기를해야 하나 말아야 하나라는 걱정이 있었던 것 같다"며 그동안 적극적으로 해명하지 않았던 이유도 밝혔다.

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결국 오해를 바로잡기 위해 직접 입을 열었다는 이혜정은 당시 자신의 행동에 대해서는 잘못을 인정했다. 그는 "어쨌든 방송이고 내가 나가겠다고 했고 럭키 마음을 모르는 상태에서 내가 그랬다는 건 미안한 거다. 잘못한 거다"라고 말했다.

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이어 "그때 솔루션을 못 받았던 것도 잘못한 거고 지금은 그렇게 하지 않고 있다. 너무 걱정하지 마라. (럭키는) 잘 있다"고 강조하며 파양 의혹을 일축했다.

한편 이혜정은 2016년 배우 이희준과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.