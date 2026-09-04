'견미리 딸' 이유비, 90억 본가 떠나더니..초호화 자취집 공개 "집 데이트가 로망" ('기이한')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이유비가 인생 첫 자취집을 공개했다.

3일 방송된 SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서는 새로운 인간 대표 이유비의 첫 AI 만남이 공개됐다.

이날 이유비는 3명의 AI 남자친구 중 이훈을 선택했다. 가장 잘 생겨서 끌렸다고. 이유비는 이훈에게 자신의 집을 소개했는데 내부는 깔끔하고 모던한 인테리어와 넓은 구조가 돋보였고, 거실 통창 너머로 펼쳐진 정원도 눈길을 끌었다. 명품백으로 가득한 드레스룸도 시선을 사로잡았다. 이훈도 "이런 집이면 그냥 멍하니 있어도 괜찮을 것 같다"라며 감탄했다.

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이유비는 제작진에게 인생 첫 자취집이라고 밝히며 "자취하는 것에 로망이 있었다"라고 말했다. 이어 "남자친구와 집 데이트를 할 수 있다는 로망도 있는데 AI가 와줬다. 누구라도 왔다"라며 웃었다.

한편 이유비는 배우 견미리의 장녀이자 배우 이다인의 언니다. 앞서 이유비는 견미리와 함께 90억 대저택에 거주한 것으로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com