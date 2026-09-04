'나혼산' 측, '즉흥여행' 논란 결국 사과 "전현무 발권 상황 대비 항공권 미리 준비"

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[스포츠조선 김수현기자] MBC '나 혼자 산다' 제작진이 전현무의 카자흐스탄 여행을 둘러싼 '즉흥 여행' 논란과 관련해 뒤늦게 구체적인 제작 과정을 공개하고 사과했다.

제작진은 3일 장문의 입장문을 내고 논란이 된 전현무의 카자흐스탄 여행의 구체적인 촬영 준비 과정과 현지 협조, 렌터카 이용 경위 등을 설명했다.

제작진에 따르면 당시 방송은 평소 즉흥 여행을 즐기는 전현무의 일상을 제작진이 함께 따라가는 방식으로 진행됐다. 방송에서 표현한 '즉흥 여행'은 전현무가 목적지와 항공권을 미리 정하지 않은 채 당일 여행지를 결정해 떠나는 방식을 의미했다.

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다만 제작진은 해외 촬영 가능성에 대비한 사전 준비는 있었다고 밝혔다. 제작진은 "해당 방송을 위해 제작진은 해외 촬영 가능성에 대비해 항공편과 촬영 여건을 미리 검토했다"며 "제한된 시간 안에 이동할 수 있는 근거리 국가들을 중심으로 여러 가능성을 살펴봤으며, 전현무 씨가 평소 관심을 보여온 여행지와 당시 항공편 상황 등을 종합적으로 고려했을 때 카자흐스탄을 선택할 가능성이 크다고 판단했다"고 설명했다.

이에 카자흐스탄행이 결정될 경우 곧바로 촬영에 대응할 수 있도록 스태프들의 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조도 요청해 뒀다고 했다. 제작진은 "전현무 씨가 당일 다른 목적지를 선택하거나 카자흐스탄행 항공권을 구하지 못할 경우에는 해당 스태프 항공권은 취소하고, 그 과정에서 발생하는 예상치 못한 상황 역시 여행의 한 부분으로 자연스럽게 담아낼 계획이었다"고 밝혔다. 실제 전현무는 당일 공항에서 출발 가능한 항공편을 확인한 뒤 카자흐스탄행 항공권을 현장에서 직접 발권했다는 게 제작진의 설명이다.

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알마티시 관광청의 촬영 지원 논란에 대해서도 해명했다. 제작진은 "제작진은 알마티시 관광청으로부터 해외 촬영에 필요한 행정 절차와 현장 진행을 위한 촬영 협조를 받았다"고 밝혔다.

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앞서 제작진이 밝힌 "지원이 없었다"는 입장에 대해서는 "금전적 협찬이나 제작비 지원이 없었다는 취지"였다고 설명했다. 그러면서 "이 표현이 현지의 행정적·촬영 협조까지 전혀 없었다는 의미로 받아들여질 수 있어 이를 보충 설명드린 것"이라며 "이 과정에서 충분한 설명을 드리지 못해 혼선을 드린 점 사과드린다"고 전했다.

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렌터카 이용 과정에 대해서도 구체적인 설명을 내놨다. 제작진은 "해당 차량은 전현무 씨가 인천공항에서 직접 예약한 뒤 현지 도착 후 렌터카 업체의 안내에 따라 여권과 국제운전면허증 사본을 제출하고 인도받았다"고 밝혔다.

그러나 방송 이후 관련 서류 미비에 대한 지적이 나오면서 주카자흐스탄 대한민국 대사관을 통해 확인한 결과, 카자흐스탄에서 차량을 대여하려면 주한 카자흐스탄 대사관의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 인지했다고 설명했다. 제작진은 "현지 법규를 세심하게 확인하지 못한 제작진의 불찰"이라고 인정했다.

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끝으로 제작진은 이번 논란에 대해 거듭 사과했다. 제작진은 "'나 혼자 산다'는 출연자들의 일상을 최대한 진솔하게 전달하는 것을 가장 중요한 가치로 삼아왔다"면서도 "이번 방송에서는 프로그램의 현실감과 몰입을 해치지 않아야 한다는 판단에 치우쳐 실제 촬영 과정에 대한 설명을 충분히 드리지 못했다"고 밝혔다.

그러면서 "보내주신 비판과 질책을 무겁게 받아들이겠다"며 "초심으로 돌아가 제작 방식과 태도를 원점에서 되돌아보고 보다 세심하게 방송을 만들어 가겠다"고 덧붙였다.

앞서 전현무는 지난 14일과 21일 방송된 '나 혼자 산다'에서 사전에 목적지를 정하지 않고 공항으로 향한 뒤 카자흐스탄 알마티행을 선택해 29시간 동안 즉흥 여행을 떠나는 모습을 공개했다.

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방송 이후 해외 촬영에 여러 스태프가 동행했다는 점과 현지 렌터카 이용 절차 등을 이유로 실제 아무런 준비 없이 당일 여행지를 정한 것이 맞느냐는 의혹이 제기됐다. 여기에 카자흐스탄 정부 홈페이지 내 알마티시 공식 페이지에 해당 촬영이 현지 관광 당국의 지원을 받아 진행됐다는 취지의 내용이 알려지면서 논란이 더욱 커졌다.

이에 제작진은 당시 "전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로"라고 해명한 바 있다.

shyun@sportschosun.com