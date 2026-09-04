43세인데 벌써..장성규, 영정사진 찍고 울컥 “괜히 슬펐다. 건강하게 장수하고 싶다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 장성규가 방송 촬영을 위해 자신의 영정사진을 촬영했다.

장성규는 4일 개인 계정에 사진 한 장을 게재하며 이날 촬영 현장에서 사진관을 찾았다고 알렸다. 그는 "오늘 녹화 중에 사진관에 들러 영정사진을 찍었다"라고 설명했다.

공개된 사진에는 장성규가 단정한 차림으로 카메라를 정면으로 바라보는 모습이 담겼다. 깔끔하게 정돈한 헤어스타일에 안경을 착용한 그는 옅은 미소를 짓고 있어 차분한 분위기를 풍겼다. 평소 예능 프로그램에서 보여주던 유쾌하고 장난스러운 모습과는 또 다른 인상이었다.

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무엇보다 해당 사진이 단순한 증명사진이 아니라 영정사진을 목적으로 촬영됐다는 점이 눈길을 끌었다. 방송 콘텐츠의 한 과정으로 촬영한 것이지만, 장성규 본인 역시 이를 직접 경험하면서 남다른 감정을 느낀 것으로 보인다.

그는 "영정 사진을 찍는데 뭔가.. 괜히 슬펐다. 건강하게 장수하고 싶다"라며 촬영 당시의 솔직한 심정을 전했다.

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이후 장성규는 또 다른 게시물을 통해 아들을 직접 등원시키는 일상을 공개하는 등 가족과 함께하는 모습도 보여줬다.

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장성규는 1983년생으로 올해 43세다. 2011년 JTBC 아나운서로 방송 활동을 시작한 뒤 뉴스와 교양, 예능 등 여러 프로그램을 오가며 얼굴을 알렸다. 이후 프리랜서 방송인으로 전향해 다양한 분야에서 활약하고 있다.

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2014년 초등학교 동창과 결혼했으며, 슬하에 두 아들을 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com