타블로, ♥강혜정 보며 "살고 싶다" 의지...'타진요 지옥' 함께 견딘 사랑의 힘

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[스포츠조선 이지현 기자] 에픽하이 타블로가 아내인 배우 강혜정을 바라보며 만든 자작곡에 얽힌 이야기를 공개했다.

3일 공개된 유튜브 채널 '에픽하이'에는 '에픽카세 가요제 본선 ft. 다비치 키키 하동균 스키즈'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 타블로는 자신의 자작곡 'anime'에 담긴 의미를 직접 설명했다. 타블로는 "제 아내 강혜정 씨는 자기가 힘들어도 그걸 내색을 별로 안 한다"며 오랜 시간 곁에서 지켜본 아내의 모습을 이야기했다.

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그는 "분명히 혜정이도 사람이니까 힘들 때가 있을 텐데 '힘들 때는 저걸 어떻게 극복하는 거지?', '어떻게 저걸 감당하는 거지?'라고 항상 궁금해했다"고 털어놨다.

그러던 어느 날 강혜정의 뜻밖의 모습을 발견했다고. 타블로는 "어느 날 딱 봐도 뭔가 조금 안 좋은 것 같은데 거실에 앉아서 애니를 보고 있더라. 그것도 옛날 애니였다"고 회상했다.

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오랜 결혼 생활을 통해 아내만의 마음을 다스리는 방법을 비로소 알게 됐다는 타블로는 "오랫동안 함께 살다 보니까 이 패턴을 보게 되지 않나. 혜정이는 힘들 때 그걸 누구에게 말하지 않고 혼자서 어렸을 때 좋아했던 애니메이션을 보는 것으로 견뎌내는 것 같더라"고 설명했다.

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타블로 역시 그런 아내에게 많은 말을 건네기보다는 곁을 지키는 방법을 택했다고 했다. 그는 "저도 제가 사랑하는 사람이 힘들어할 때 그냥 말없이 옆에 있는 것으로 나름 저만의 위로를 한다"며 "'anime'라는 단어는 저에게 뭔가 말없이 견뎌내는 폭풍 같은 걸 상징한다"고 곡에 담긴 의미를 밝혔다.

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특히 타블로는 곡을 설명하면서 "살고 싶다, 살고 싶다"라는 표현을 덧붙여 눈길을 끌었다. 어린 시절 좋아했던 애니메이션을 다시 보며 힘든 순간을 묵묵히 견뎌내는 강혜정의 모습이 타블로에게는 삶을 버텨내려는 마음으로 다가왔던 셈이다.

한편 타블로와 강혜정은 지난 2009년 결혼해 슬하에 딸 하루를 두고 있다. 두 사람은 연예계 대표 부부 가운데 하나로 오랜 시간 서로의 활동을 응원하며 결혼 생활을 이어오고 있다.

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특히 타블로는 결혼 이듬해인 2010년부터 이른바 '타진요'(타블로에게 진실을 요구합니다)를 중심으로 학력 위조 의혹에 휩싸여 극심한 악성 루머와 공격에 시달렸다. 이후 타블로가 미국 스탠퍼드대학교를 졸업했다는 사실이 여러 검증을 통해 확인됐으며, 관련 허위사실을 유포한 일부 회원들은 법원에서 유죄 판결을 받았다. 당시 강혜정 역시 타블로의 곁을 지키며 힘든 시간을 함께 견뎠다.

olzllovely@sportschosun.com