나혼산, 3차 해명만에 뒤늦은 인정-사과...'전현무 즉흥' 강조하더니 '여론은 싸늘'

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[스포츠조선 이지현 기자] MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다' 제작진이 전현무의 카자흐스탄 여행을 둘러싼 '즉흥 여행' 논란이 언론을 통해 제기 된지 열흘 만에 세번째 입장문을 통해 여행이 사전에 기획됐음을 인정하고 사과했다.

앞서 1차와 2차 입장문에선 해당 국가와 조율만 했다고 밝혔으나, 이번엔 제작진이 사전에 항공권을 발권하고 현지 촬영 협조까지 요청해 뒀다는 사실도 공개했다.

방송 제작의 특성상 안전과 촬영을 위한 사전 준비가 필요했다는 설명이다. 다만 이 같은 사정을 감안하더라도 애초 방송에서 '즉흥 여행'이라는 점을 지나치게 강조하지 않았어야 했다는 지적은 피하기 어려워 보인다.

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'나 혼자 산다' 제작진은 3일 장문의 입장문을 통해 논란이 된 전현무의 카자흐스탄 여행과 관련한 구체적인 제작 과정을 공개했다.

제작진은 방송에서 표현한 '즉흥 여행'에 대해 전현무가 목적지와 항공권을 미리 정하지 않은 채 당일 여행지를 결정해 떠나는 방식이었다고 설명했다. 실제 전현무가 여행 당일 공항에서 출발 가능한 항공편을 확인한 뒤 카자흐스탄 알마티행 항공권을 직접 발권했다는 설명이다.

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그러나 제작진 차원의 준비는 이미 상당 부분 진행돼 있었다. 제작진은 해외 촬영 가능성에 대비해 항공편과 촬영 여건을 미리 검토했고, 전현무가 평소 관심을 보였던 여행지와 당시 항공편 등을 고려해 카자흐스탄을 선택할 가능성이 크다고 판단했다고 밝혔다.

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이에 전현무가 카자흐스탄을 선택할 경우 곧바로 촬영할 수 있도록 스태프들의 항공권을 미리 발권했으며 현지 촬영 협조 역시 사전에 요청해 뒀다.

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제작진은 전현무가 다른 목적지를 선택하거나 카자흐스탄행 항공권을 구하지 못하면 스태프들의 항공권을 취소할 계획이었다고 설명했다. 결국 출연자에게 목적지가 사전에 정해져 있지 않았다는 점에서는 '즉흥 여행'이라는 설명이 성립하지만, 방송 제작진의 입장에서는 유력한 목적지를 예상해 상당한 준비를 해둔 셈이다.

알마티시 관광청의 지원을 둘러싼 기존 해명도 보다 구체화됐다. 제작진은 "알마티시 관광청으로부터 해외 촬영에 필요한 행정 절차와 현장 진행을 위한 촬영 협조를 받았다"고 인정했다. 앞서 "지원이 없었다"고 밝힌 것은 금전적인 협찬이나 제작비 지원이 없었다는 의미였다고 해명했다.

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제작진은 "이 표현이 현지의 행정적·촬영 협조까지 전혀 없었다는 의미로 받아들여질 수 있어 이를 보충 설명드린 것"이라며 충분히 설명하지 못해 혼선을 빚은 점을 사과했다.

렌터카를 둘러싼 문제에는 제작진의 잘못을 인정했다. 전현무가 인천공항에서 차량을 직접 예약하고 현지에서 여권과 국제운전면허증 사본을 제출한 뒤 차량을 인도받았지만, 방송 후 확인 과정에서 카자흐스탄에서 차량을 대여하려면 주한 카자흐스탄 대사관의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 알았다는 것이다.

제작진은 이를 두고 "현지 법규를 세심하게 확인하지 못한 제작진의 불찰"이라고 사과했다.

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이번 해명으로 제작진이 말하는 '즉흥 여행'의 의미와 실제 제작 과정의 차이는 어느 정도 드러났다. 방송 프로그램, 특히 해외 촬영에서 출연자와 스태프의 안전, 촬영 허가, 항공편 등의 문제를 고려하면 제작진이 아무런 대비 없이 출국하기는 현실적으로 어렵다는 점도 고려할 부분이다.

다만 바로 그렇기 때문에 방송과 홍보 단계에서 '즉흥성'을 어디까지 강조했어야 했느냐는 문제는 여전히 남는다. 제작진은 카자흐스탄행 가능성을 예상해 스태프 항공권을 미리 발권했고 현지 촬영 협조까지 요청했다. 그럼에도 방송에서는 전현무가 아무런 사전 준비 없이 공항에서 여행지를 결정하고 떠나는 듯한 재미와 긴장감을 주요 포인트로 내세웠다.

시청자들이 문제 삼은 지점 역시 제작진의 사전 준비 자체 라기 보다는 방송을 통해 받아들인 '완전한 즉흥 여행'이라는 인상과 실제 제작 과정 사이의 간극에 가깝다. 사전에 필요한 준비가 있었다면 이를 숨길 이유도, '무계획 즉흥 여행'이라는 이미지를 지나치게 극대화할 필요도 없었다는 반응이 나오는 이유다.

특히 논란 초기 제작진이 "전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로"라고 짧게 해명했던 것과 달리, 이번 입장에서는 스태프의 사전 항공권 발권과 현지 촬영 협조 등 구체적인 준비 과정이 추가로 공개되면서 첫 대응이 오히려 불신을 키웠다는 지적도 피하기 어렵게 됐다.

제작진 역시 이번 입장문에서 이 같은 문제를 의식한 듯 "프로그램의 현실감과 몰입을 해치지 않아야 한다는 판단에 치우쳐 실제 촬영 과정에 대한 설명을 충분히 드리지 못했다"고 인정했다.

이어 "보내주신 비판과 질책을 무겁게 받아들이겠다"며 "초심으로 돌아가 제작 방식과 태도를 원점에서 되돌아보고 보다 세심하게 방송을 만들어 가겠다"고 사과했다.

결국 전현무에게는 당일 결정한 즉흥 여행이었지만 제작진은 그 선택에 대비한 사전 준비를 하고 있었다. 문제는 그 차이를 방송에서 충분히 설명하지 않은 채 '즉흥'이라는 재미를 극대화했다는 데 있다. 제작진의 뒤늦은 사과에도 시청자들의 신뢰를 다시 얻기 위해서는 앞으로 리얼리티 예능에서 어디까지가 실제이고 어디까지가 제작을 위한 준비인지 보다 투명하게 보여줘야 한다는 숙제가 남았다.

olzllovely@sportschosun.com