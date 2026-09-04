[전문]'나혼산' 제작진 "카자흐스탄 사전 준비했지만, 전현무는 당일 결정"

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] MBC '나 혼자 산다' 제작진이 전현무의 카자흐스탄 '즉흥 여행'을 둘러싼 논란에 결국 고개를 숙였다.

'나 혼자 산다' 제작진은 4일 공식 입장을 내고 "자세한 입장 표명이 늦어진 것에 대해 머리 숙여 사과드린다"며 전현무의 카자흐스탄 여행 촬영 과정을 공개했다. 전현무가 여행지를 당일 결정한 것은 맞지만, 제작진은 카자흐스탄행 가능성을 예상해 스태프 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조까지 요청해둔 것이라 설명한 것.

제작진에 따르면 해당 에피소드는 평소 즉흥 여행을 즐기는 전현무의 일상을 제작진이 따라가는 방식으로 기획됐다. 방송에서 표현한 '즉흥 여행'은 전현무가 목적지와 항공권을 미리 정하지 않은 채 당일 여행지를 결정해 떠나는 방식을 의미했다는 설명이다.

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다만 제작진은 해외 촬영 가능성에 대비한 사전 준비가 있었다는 사실을 인정했다. 제한된 시간 안에 이동할 수 있는 근거리 국가들을 검토했고, 전현무가 평소 관심을 보인 여행지와 당시 항공편 상황 등을 고려해 카자흐스탄을 선택할 가능성이 크다고 판단했다는 것이다.

이에 제작진은 전현무가 카자흐스탄행을 결정할 경우 곧바로 촬영할 수 있도록 스태프 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조도 요청해뒀다. 다만 전현무가 다른 목적지를 선택하거나 카자흐스탄행 항공권을 구하지 못할 경우 스태프 항공권을 취소할 계획이었다고 설명했다.

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전현무의 항공권은 사전에 발권하지 않았다는 입장이다. 제작진은 "전현무 씨는 당일 공항에서 출발 가능한 항공편을 확인한 뒤 카자흐스탄행 항공권을 현장에서 직접 발권했다"고 밝혔다.

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그러면서도 "'즉흥 여행'이라는 표현을 강조하는 과정에서 여행과 촬영의 모든 과정이 아무런 사전 준비 없이 진행된 것으로 받아들여질 수 있다는 점을 충분히 고려하지 못했다"고 인정했다.

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알마티시 관광청의 촬영 지원을 둘러싼 논란에 대해서도 재차 해명했다. 앞서 제작진은 지난달 25일 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 밝혔지만, 이후 알마티시 관광청으로부터 촬영 협조를 받은 사실이 알려지면서 해명의 진정성을 둘러싼 논란이 커졌다.

이에 제작진은 "알마티시 관광청으로부터 해외 촬영에 필요한 행정 절차와 현장 진행을 위한 촬영 협조를 받았다"며 "앞서 밝힌 '지원이 없었다'는 입장은 금전적 협찬이나 제작비 지원이 없었다는 취지였다"고 설명했다. 이어 "충분한 설명을 드리지 못해 혼선을 드린 점 사과드린다"고 했다.

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렌터카 이용 과정에서 현지 규정을 제대로 확인하지 못한 점도 인정했다. 전현무는 인천공항에서 직접 차량을 예약한 뒤 현지에서 여권과 국제운전면허증 사본을 제출하고 차량을 인도받았다.

그러나 방송 이후 관련 서류가 미비했다는 지적이 제기됐고, 제작진이 주카자흐스탄 대한민국 대사관을 통해 확인한 결과 현지에서 차량을 대여하려면 주한 카자흐스탄 대사관의 공증 절차가 필요했던 것으로 파악됐다.

제작진은 "이 사실을 뒤늦게 인지하게 됐다"며 "현지 법규를 세심하게 확인하지 못한 제작진의 불찰"이라고 밝혔다.

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논란이 불거진 뒤 구체적인 설명이 늦어진 이유에 대해서는 리얼리티 프로그램의 현실감과 몰입을 고려했기 때문이라고 해명했다. 제작진은 "세부 제작 과정을 시청자분들께 공유하는 것이 자칫 프로그램의 근간인 현실감을 해치고 몰입을 방해할까 염려하다가 빠른 입장 표명이 이루어지지 못했다"고 했다.

이어 "이번 방송에서는 프로그램의 현실감과 몰입을 해치지 않아야 한다는 판단에 치우쳐 실제 촬영 과정에 대한 설명을 충분히 드리지 못했다"며 "그 결과 시청자 여러분께 오해와 혼란을 드렸고 이후 제기된 의문에도 신속하고 명확하게 설명드리지 못했다"고 사과했다.

끝으로 "제작진의 판단과 대응이 부족했던 점 진심으로 사과드린다"며 "보내주신 비판과 질책을 무겁게 받아들이겠다. 초심으로 돌아가 제작 방식과 태도를 원점에서 되돌아보고 보다 세심하게 방송을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

앞서 '나 혼자 산다'는 지난달 14일과 21일 전현무가 1박 2일 휴일을 맞아 인천국제공항에서 즉석으로 카자흐스탄 알마티행을 결정하고 떠나는 모습을 방송했다. 이후 해외 촬영에 필요한 인력과 행정 절차 등을 고려할 때 아무런 사전 준비 없이 촬영하는 것이 가능하냐는 의문이 제기됐고, 알마티시 관광청의 촬영 협조 사실과 렌터카 관련 문제까지 알려지면서 논란이 확산됐다.

다음은 '나 혼자 산다' 제작진 입장 전문.

안녕하세요. MBC '나 혼자 산다' 제작진입니다.

먼저, 자세한 입장표명이 늦어진 것에 대해 머리 숙여 사과드립니다. 리얼리티 프로그램의 특성상 세부 제작 과정을 시청자분들께 공유하는 것이 자칫 프로그램의 근간인 현실감을 해치고 몰입을 방해할까 염려하다가 빠른 입장표명이 이루어지지 못하였습니다. 다시 한번 사과드립니다.

지난 전현무 씨의 카자흐스탄 여행 편은 평소 즉흥 여행을 즐기는 전현무 씨의 일상을 제작진이 함께 따라가는 방식으로 진행됐습니다.

방송에서 표현한 '즉흥 여행'은 전현무 씨가 목적지와 항공권을 미리 정하지 않은 채 당일 여행지를 결정해 떠나는 방식을 의미했습니다.

해당 방송을 위해 제작진은 해외 촬영 가능성에 대비해 항공편과 촬영 여건을 미리 검토했습니다. 제한된 시간 안에 이동할 수 있는 근거리 국가들을 중심으로 여러 가능성을 살펴봤으며, 전현무 씨가 평소 관심을 보여온 여행지와 당시 항공편 상황 등을 종합적으로 고려했을 때 카자흐스탄을 선택할 가능성이 크다고 판단했습니다.

이에 카자흐스탄행이 결정될 경우 곧바로 촬영에 대응할 수 있도록 스태프의 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조도 요청해 두었습니다. 전현무 씨가 당일 다른 목적지를 선택하거나 카자흐스탄행 항공권을 구하지 못할 경우에는 해당 스태프 항공권은 취소하고, 그 과정에서 발생하는 예상치 못한 상황 역시 여행의 한 부분으로 자연스럽게 담아낼 계획이었습니다.

전현무 씨는 당일 공항에서 출발 가능한 항공편을 확인한 뒤 카자흐스탄행 항공권을 현장에서 직접 발권했습니다. 다만, 방송에서 '즉흥 여행'이라는 표현을 강조하는 과정에서 여행과 촬영의 모든 과정이 아무런 사전 준비 없이 진행된 것으로 받아들여질 수 있다는 점을 충분히 고려하지 못했습니다.

알마티시 관광청 지원 관련해서도 말씀드립니다. 제작진은 알마티시 관광청으로부터 해외 촬영에 필요한 행정 절차와 현장 진행을 위한 촬영 협조를 받았습니다. 앞서 밝힌 '지원이 없었다'는 입장은 금전적 협찬이나 제작비 지원이 없었다는 취지였으며, 이 표현이 현지의 행정적·촬영 협조까지 전혀 없었다는 의미로 받아들여질 수 있어 이를 보충 설명드린 것입니다. 이 과정에서 충분한 설명을 드리지 못해 혼선을 드린 점 사과드립니다.

렌터카 이용 관련해서도 부연 설명드립니다. 해당 차량은 전현무 씨가 인천공항에서 직접 예약한 뒤 현지 도착 후 렌터카 업체의 안내에 따라 여권과 국제운전면허증 사본을 제출하고 인도받았습니다. 그러나 방송 이후 관련 서류 미비에 대한 지적을 접하고 주카자흐스탄 대한민국 대사관을 통해 확인한 결과, 카자흐스탄 내에서 차량을 대여하려면 주한 카자흐스탄 대사관의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 인지하게 되었습니다. 현지 법규를 세심하게 확인하지 못한 제작진의 불찰입니다.

'나 혼자 산다'는 출연자들의 일상을 최대한 진솔하게 전달하는 것을 가장 중요한 가치로 삼아왔습니다. 그럼에도 이번 방송에서는 프로그램의 현실감과 몰입을 해치지 않아야 한다는 판단에 치우쳐 실제 촬영 과정에 대한 설명을 충분히 드리지 못했습니다. 그 결과 시청자 여러분께 오해와 혼란을 드렸고, 이후 제기된 의문에 대해서도 신속하고 명확하게 설명드리지 못했습니다. 제작진의 판단과 대응이 부족했던 점 진심으로 사과드립니다.

보내주신 비판과 질책을 무겁게 받아들이겠습니다. 초심으로 돌아가, 제작 방식과 태도를 원점에서 되돌아보고 보다 세심하게 방송을 만들어 가겠습니다.

감사합니다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com