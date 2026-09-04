'인턴' 최민식 "로버트 드 니로 형님과 비교 자체가 불경..언감생심이다"

영화 '인턴' 언론배급시사회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 최민식이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 최민식이 "로버트 드 니로 형님과 비교, 언감생심이다"고 말했다.

4일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 휴먼 영화 '인턴'(김도영 감독, 앤솔로지스튜디오·워너브러더스 코리아 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 은퇴 후 인생 2회차 출근에 나선 경력 37년 차 실버 인턴 기호 역의 최민식, 런칭 3년 만에 우투투를 패션계의 다크호스로 키워낸 워커홀릭 CEO 선우 역의 한소희, 우투투의 실리주의 부대표 영환 역의 김준한, AI 과몰입 경영지원 팀장 민아 역의 류혜영, 그리고 김도영 감독이 참석했다.

최민식은 "내가 이 작품을 하기로 결정했을 때부터 어쩔 수 없이 원작과 비교를 할 수밖에 없다는 걸 알았다. 굳이 로버트 드 니로 형님과 나를 비교하고 싶지도 않고 감히 언감생심이다. 내가 그 형님을 언급하는 것 자체가 불경한 것 같기도 하다. 원작도 참 훌륭했다. 나도 그 영화를 보고 힐링이 됐다"고 너스레를 떨었다.

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'인턴'은 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 회사에 경력 37년 차 실버 인턴이 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기다. 최민식, 한소희, 김준한, 류혜영, 김금순, 박예니, 김요한, 임성균, 윤상정, 한지은 등이 출연했고 '82년생 김지영' '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 16일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com