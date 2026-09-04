'인턴' 한소희 "앤 해서웨이 원작 부담감 안고 시작한 작품"

영화 '인턴' 언론배급시사회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 한소희가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 한소희가 "원작에 대한 부감감을 안고 시작했다"고 말했다.

4일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 휴먼 영화 '인턴'(김도영 감독, 앤솔로지스튜디오·워너브러더스 코리아 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 은퇴 후 인생 2회차 출근에 나선 경력 37년 차 실버 인턴 기호 역의 최민식, 런칭 3년 만에 우투투를 패션계의 다크호스로 키워낸 워커홀릭 CEO 선우 역의 한소희, 우투투의 실리주의 부대표 영환 역의 김준한, AI 과몰입 경영지원 팀장 민아 역의 류혜영, 그리고 김도영 감독이 참석했다.

한소희는 "원작에 대한 부담도 있었다. 처음 시작할 때부터 큰 부담감을 안고 시작한 것은 맞다. 그런데 그러한 걱정은 촬영할 때부터 없어졌다. 리메이크된 작품이지만 분명히 우리의 정서로 풀어낼 수 있는 포인트가 있을 것 같았다. 회사를 꾸련가는 청춘과 시니어 인턴의 조합과 화합에 대해 더 신경썼다. 원작과 우리 작품을 비교하진 않았다"고 솔직한 심경을 털어놨다.

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'인턴'은 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 회사에 경력 37년 차 실버 인턴이 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기다. 최민식, 한소희, 김준한, 류혜영, 김금순, 박예니, 김요한, 임성균, 윤상정, 한지은 등이 출연했고 '82년생 김지영' '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 16일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com