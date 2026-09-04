'인턴' 최민식 "로버트 드 니로 연기 참고? 답안지 두고 시험보는 격"

영화 '인턴' 언론배급시사회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 최민식이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 최민식이 "로버트 드 니로 연기를 참고할 수 없었다"고 말했다.

4일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 휴먼 영화 '인턴'(김도영 감독, 앤솔로지스튜디오·워너브러더스 코리아 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 은퇴 후 인생 2회차 출근에 나선 경력 37년 차 실버 인턴 기호 역의 최민식, 런칭 3년 만에 우투투를 패션계의 다크호스로 키워낸 워커홀릭 CEO 선우 역의 한소희, 우투투의 실리주의 부대표 영환 역의 김준한, AI 과몰입 경영지원 팀장 민아 역의 류혜영, 그리고 김도영 감독이 참석했다.

최민식은 "나는 이 캐릭터를 물처럼 연기하려고 했다. 원작이 아무리 훌륭하다고 해도 그 작품을 참고하는 게 맞나 싶다. 시험을 볼 때 답안지를 옆에 두고 부정행위를 하는 게 아닌가 싶다. 창작자의 한 명으로서 그럴 수 없었다. 원작의 향기를 잠시 머금고 그 다음부터 우리 이야기를 하자며 치열하게 토론했다"고 소신을 밝혔다.

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'인턴'은 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 회사에 경력 37년 차 실버 인턴이 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기다. 최민식, 한소희, 김준한, 류혜영, 김금순, 박예니, 김요한, 임성균, 윤상정, 한지은 등이 출연했고 '82년생 김지영' '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 16일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com