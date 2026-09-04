남보라, 2개월 아들 육아 중 자책…"6kg 안 넘다니, 내 탓 같아"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 남보라가 생후 2개월 아들의 몸무게에 걱정을 드러내며 엄마로서 느끼는 책임감과 자책을 털어놨다

4일 유튜브 채널 '남보라의 인생극장'에는 "엄마는 못자는 새벽... 2개월 영아 육아 일기"라는 제목의 영상이 게재됐다 .

영상 속 남보라는 2개월 된 아들의 2차 접종을 위해 병원을 찾았다. 그는 "오늘 콩알이(태명) 접종하러 가는 날"이라며 "태어나서 1차 접종하고 오늘 2차 접종인데 오늘 되게 많이 맞는다. 내가 접종 맞는 것도 떨리는데, 콩알이는 얼마나 아플까"라며 아이가 여러 차례 주사를 맞을 것을 걱정했다.

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잠시 후 병원에 도착해 촬영을 잠시 중단한 뒤 접종을 진행한 남보라는 "생각보다 너무 잘 맞았다. 울다가 말았다. 건강하게 나가게 됐다"며 씩씩하게 접종을 마친 아들을 대견해했다.

이때 몸무게를 확인한 남보라는 생각보다 적게 나가는 아들의 체중에 걱정을 드러냈다. 성장 백분위 40%였던 콩알이. 그는 "생각보다 작아서 내가 너무 안 먹였나 싶었다. 6kg는 당연히 넘을 줄 알았다"며 "좀 적극적으로 먹여야겠다"고 말했다.

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그러면서 엄마로서 아이를 키우면서 느끼는 책임감과 육아에 대한 솔직한 심경도 털어놨다. 남보라는 "아기한테 무슨 일 생기면 내 탓 같다. 내가 못 챙겨서, 내가 못해서"라고 전했다.

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집으로 가는길, 콩알이는 주사 통증이 뒤는게 찾아온 듯 갑자기 울음을 터뜨렸다. 이에 남보라는 "아픈 게 이제 오냐. 괜찮다. 다 했다. 오늘 좀 쉬자"라며 아이를 달랬다.

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이어 계속해서 우는 아들이 안쓰러웠던 남보라는 "아팠냐"라면서 "근데 그거 콩알이 아프라고 한 거 아니고 건강하라고 하는 거니까 좀만 참아라. 잘했다"라면서 연신 아이를 달래며 접종을 잘 견뎌낸 아들을 따뜻하게 안아줬다.

한편, 남보라는 지난 2025년 비연예인 사업가와 결혼했으며 지난 6월 득남했다.

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anjee85@sportschosun.com