권은비, 24억 건물 매입 비화 "노후 준비 中, 임장 많이하고 골라"(슈퍼라디오)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 권은비가 주변 사람들을 살뜰히 챙기는 남다른 면모를 드러냈다.

권은비는 4일 방송된 KBS 쿨FM '가비의 슈퍼라디오'에 출연해 자신의 일상과 가치관 등에 대한 이야기를 나눴다.

이날 '권은비에게 의리란?'이라는 질문이 나오자 가비는 권은비의 주변 사람들을 향한 남다른 애정을 언급했다. 가비는 "매니저 님들이랑 의리가 엄청 나다고 들었다. 카페 건물 옥탑방에 매니저 님들이 살고 계신다고. 부담스러워할까 봐 시세보다 낮은 월세를 받는다고 하더라"고 전했다.

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이에 권은비는 매니저들이 자신의 건물에 거주하게 된 이유를 설명했다. 그는 "저희가 같이 항상 오래 일하고, 밤낮이나 새벽, 아침, 주말도 없는 상태에서 일하는 환경이라도 조금 편했으면 좋겠다고 생각했다. 카페 위층인 2~3층에 두 분이 살고 계신다"고 밝혔다.

자신이 소유한 건물의 공간을 매니저들에게 내어주며 업무 환경뿐만 아니라 생활적인 부분까지 세심하게 챙기고 있는 것. 바쁜 스케줄을 함께 소화하는 이들과 조금이라도 편안하게 지내고 싶다는 권은비의 마음이 고스란히 드러났다.

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가비는 또 다른 권은비의 미담도 꺼냈다. 그는 "저도 영상에서 봤다. 권은비 씨가 저랑 여행 프로그램 함께 했던 (이)시안이 '솔로지옥' 출연할 때 옷, 가방, 장신구를 다 빌려줬다고. 유튜브에서 메이크업 스태프 분 시험 통과했다고 축하해주는 모습을 봤다. 잘 챙기는 분이구나 싶었다"고 말했다.

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주변 사람들을 잘 챙기는 사람이라는 칭찬에 권은비는 "뭔가 챙기고 싶어하는 마음이 있다. 제가 팀활동할 때 리더였다 보니까 그런 것 같다"고 담담하게 답했다.

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이어 노후 대비에 대한 이야기가 나오자 권은비는 현실적인 생각도 밝혔다. 그는 "지금부터 쌓아가는 것 같다. 항상 생각하고 있다"고 솔직하게 말했다.

그러나 '자산관리 똑부러지게 할 것 같은 스타 2위'라는 설문 결과가 언급되자 예상 밖의 반응을 보였다. 권은비는 "전혀 아니다. 그렇게 봐주시다니. 생각보다 안 똑 부러진다. 너무 퍼준다. 완전 퍼주는 스타일"이라고 선을 그었다.

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이에 가비가 "그게 자산이 되지 않나"라고 말하자 권은비 역시 이에 공감했다. 그는 "생각해 보면 그것도 맞는 것 같다. 이런 자산 관리보다 마음을 베풀고 쓰다 보면 언젠가 돌아올 때도 있는 것 같다"고 말하며 자신의 가치관을 밝혔다.

그러면서도 부동산에 대해서만큼은 남다른 관심을 드러냈다. 권은비는 "현실적으로 자산을 생각해서 펑펑 쓰는 것보다 부동산 하나를 생각해놓는다"라며 "저는 임장 진짜 많이 다녔다. 그래서 고른 게 성동구다"라고 이야기했다.

실제로 권은비는 부동산 투자로도 화제를 모은 바 있다. 그는 서울 성동구에 위치한 3층 건물을 24억 원에 매입했으며, 현재 해당 건물 1층에서 직접 커피숍을 운영하고 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com