기안84, 걸그룹 숙소 가자마자 화장실 직행 "큰 볼일 좀, 죄송하다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 웹툰작가 출신 방송인 기안84가 걸그룹 숙소에 입성하자마자 '큰 볼일'부터 해결하며 웃음을 안겼다.

4일 유튜브 채널 '인생84'에는 '소상공 아이돌'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 기안84는 오전 7시 20분 셀프 카메라를 켜고 하루를 시작했다. 그는 "저희 채널에 아이돌이 많이 나오지 않았냐"며 "아이돌 출연 문의도 많은데, 이번에는 대중들이 많이 알지 못하는 숨어있는 아이돌들을 찾아보면 어떨까 한다"고 말문을 열었다.

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이어 "주식으로 치면 '저점매수'다"라고 비유한 뒤 "오늘 만날 그룹은 아실지 모르겠지만 '유스피어'라는 그룹"이라고 소개하며 새로운 만남을 예고했다.

이후 기안84는 유스피어의 숙소를 찾았다. 오전 9시, 이른 시간에 숙소에 도착한 기안84는 집에 들어서자마자 생각보다 넓은 공간에 감탄했다. 그는 "집이 좋다"며 숙소를 둘러보던 것도 잠시, 갑자기 "화장실 좀 써도 되냐. X 좀.."이라며 화장실부터 찾았다.

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숙소에 들어오자마자 화장실로 직행한 것. 기안84는 "죄송하다. 남의 집에 오자마자"라며 민망한 듯 사과해 웃음을 자아냈다.

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'큰 볼일'을 마치고 나온 기안84는 유스피어 멤버들과 마주하고 인사를 나눴다. 이후 본격적으로 숙소를 둘러보던 그는 "걸그룹 숙소는 처음이다. 깔끔하다"며 감탄했다.

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그러면서 "숙소가 원래 이렇게 깔끔하냐"라고 질문했고, 멤버 로아는 "어제 저희가 치웠다. 열심히 치웠다"라고 솔직하게 답했다. 기안84를 맞이하기 위해 전날부터 숙소를 깨끗하게 정리했다는 사실이 드러나며 또 한 번 웃음을 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com