'62억 건물주' 기안84, 웹툰작가 월급 공개 "한달 1800만원, 1년만 2억 모았다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 웹툰작가 출신 방송인 기안84가 갓 데뷔한 신인 아이돌들에게 따뜻한 응원을 건네며 희망을 전했다.

4일 유튜브 채널 '인생84'에는 '소상공 아이돌'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 기안84는 아침부터 셀프 카메라를 켜고 하루를 시작했다. 그는 "저희 채널에 아이돌이 많이 나오지 않았냐"며 "아이돌 출연 문의도 많은데, 이번에는 대중들이 많이 알지 못하는 숨어있는 아이돌들을 찾아보면 어떨까 한다"고 말문을 열었다.

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이어 "주식으로 치면 '저점매수'다"라고 비유한 뒤 "오늘 만날 그룹은 아실지 모르겠지만 '유스피어'라는 그룹"이라고 소개하며 새로운 만남을 예고했다.

기안84가 만난 유스피어는 지난해 데뷔한 신인 그룹. 멤버들의 나이는 18~20세로, 어린 나이부터 가수라는 꿈을 향해 달려가고 있었다. 아직 대중적으로 이름을 알리지는 못했지만, 누구보다 치열하게 자신들의 미래를 만들어가고 있는 상황이었다.

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멤버들은 기안84와의 만남 자체만으로도 남다른 의미를 느끼고 있었다. 과거 기안84와 그룹 리센느가 함께 촬영하는 모습을 보고 부러워했다는 유스피어 멤버들은 이번 촬영 소식을 듣고 기쁨을 감추지 못했다고.

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소이는 "저희 처음에 듣고 진짜 방방 뛰었다. '와 살았다', '성공했다'라고 했다"며 작은 출연 기회에도 크게 기뻐했던 당시를 떠올렸다.

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이들의 현실적인 고민은 경제적인 부분에서도 고스란히 드러났다. 소이는 "제 계좌에 100원도 없다"면서 "엄마 카드로 생활하고 있다. 회사에서 해주시는 밥도 있긴 한데, 다른 거 먹고 싶을 땐 카드 쓴다"고 솔직하게 털어놨다.

서유 역시 "나중에 엄마한테 효도할 거다"라며 "제 통장에는 1,500원 있다"고 말했다.

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멤버들 가운데 가장 많은 잔고를 가지고 있던 채나는 부모님에게 용돈 10만 원을 받았다고 밝혀 눈길을 끌었다. 이에 다른 멤버들은 "부자다"라고 말하며 부러움을 드러내 웃음을 자아냈다.

어린 신인 아이돌들의 현실적인 이야기를 들은 기안84는 자신의 경험을 떠올렸다. 그는 "개인 통장이 없냐"면서 "잘 돼서 돈 쌓이면 즐거울 거다. 재밌을 것"이라고 멤버들을 다독였다.

이어 자신의 무명 시절 이야기를 꺼냈다. 기안84는 "나 침착맨 아저씨랑 둘이 홍대 쪽에 살았다. 그때 침착맨이 '나갈 땐 1억씩 모아서 나가자'라고 했다"고 회상했다.

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그러면서 "당시에는 '이 아저씨가 무슨 정신 나간 소리를 하나. 무슨 1억을 모으냐. 한 달에 300만 원 벌면 좋겠다'라고 생각했다"면서 당시에는 1억 원이라는 금액 자체가 막연하게 느껴졌다고 털어놨다.

하지만 이후 상황은 달라졌다. 기안84는 "근데 일이 잘되면서 한 달에 300만 원, 다음 달에 700만 원, 그다음 달에는 1,800만 원을 벌었다. 그래서 1년 만에 2억 모아서 나왔다"고 자신의 경험을 전했다.

현재의 성공만 놓고 보면 남부러울 것 없는 위치에 오른 기안84지만, 그 역시 처음부터 모든 것이 순탄했던 것은 아니었던 셈이다. 자신의 경험을 바탕으로 신인 아이돌들에게 지금의 상황이 영원히 이어지는 것은 아니라는 메시지를 전한 것. 기안84는 "정산받기 시작하면 그때부터는 잘 받더라"라며 유스피어 멤버들에게 따뜻한 위로와 응원을 건넸다.

한편 기안84는 인기 웹툰 '패션왕', '복학왕' 등을 연재하며 이름을 알린 뒤 MBC 예능 '나 혼자 산다'를 통해 대중의 사랑을 받았다. 이후 '태어난 김에 세계일주', '기안이쎄오', '대환장 기안장', '극한84' 등 자신의 다채로운 예능 프로그램에서 활약해 왔다. 현재 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'를 통해서도 색다른 매력을 보여주고 있다.

또한 기안84가 지난 2019년 46억 원에 매입한 서울 송파구 석촌역 인근 낡은 건물이 최근 약 62억 원까지 가격이 뛴 것이 알려져 화제를 모았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com