"밥 한 끼 안 차려주냐"…'김구라子' 그리, 새엄마 악플 해명 "방송이 전부 아냐"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김구라의 아들 그리가 새엄마를 둘러싼 악성 댓글에 직접 해명하며 실제 가족관계를 공개했다.

4일 유튜브 채널 '김그리'에는 "그동안의 의혹, 직접 해명하겠습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 그리는 해명 Q&A를 진행하며 어버이날 콘텐츠 촬영 이후 새엄마를 향해 쏟아진 악성 댓글에 대해 직접 입을 열었다.

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그리는 "어버이날 콘텐츠 촬영할 때 재미있었다"라면서 "댓글에 새엄마에 대한 악성 댓글이 너무 많더라"라고 했다.

그는 "'선물 잔뜩 주고 그냥 돌아가는 착한 동현이', '동현이 집밥 먹고 싶었을 텐데 밥 좀 먹고 가라 하지', '밥 한 끼 차 한 잔 안 주고 돌려보내냐'고 하더라"면서 실제 댓글을 읽었다.

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그리는 "방송에 나오는 게 전부가 아니다"라면서 "사실 내가 갔을 때 주스도 챙겨 주셨고 케이크도 주셨다. 항상 빈손으로 안 보내신다"라고 말했다. 이어 "카메라도 있고 엄마가 괜히 앵글 안으로 들어오시면 좀 그럴까 봐 다 거절했다"라면서 "내가 다 떠먹을 수 있고, 사실 거기도 우리 집이다. 내가 당연히 그냥 들락날락할 수 있는 집이다"라고 말했다. 그러면서 "일단 내가 서운한 게 없다"고 말했다.

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현재도 새엄마와 편하게 연락을 주고받고 있다고. 그리는 "새엄마와 그저께도 연락을 주고받았다"라면서 "술을 되게 좋아하신다. 내가 여러 가지 술을 시음하는 걸 좋아해서 내가 맛있었던 술을 선물로 보내드렸더니 '너무 잘 마셨다. 아들'이라고 연락을 주셨다"라고 전했다.

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그리는 "우리끼리는 문제가 너무 없다는 점"을 강조하며 일부 장면만 보고 가족 간의 관계를 판단하는 것은 오해라고 설명했다.

한편, 김구라는 지난 2015년 이혼한 뒤 2020년 12세 연하의 비연예인 여성과 재혼했다. 이후 2021년 늦둥이 딸을 얻었다. 전처와의 사이에서 얻은 아들 그리와 늦둥이 딸은 23살 터울이다.

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anjee85@sportschosun.com