'박지윤과 이혼' 최동석, 결국 살던 집 떠났다..."우여곡절 끝에 이사"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 최동석이 우여곡절 끝에 새롭게 이사한 집을 공개했다.

최동석은 4일 자신의 SNS를 통해 "우여곡절 끝에 이사"라며 새로 이사한 집의 모습을 공개했다.

공개된 사진 속 최동석의 집은 화이트톤을 중심으로 따뜻한 색감이 어우러진 깔끔한 인테리어가 눈길을 끌었다.

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널찍한 거실과 탁 트인 전망이 돋보이는 공간으로, 군더더기 없이 정돈된 분위기를 자아냈다.

최동석은 "정리하려면 얼마나 걸릴지 감도 안 오지만 혼자 이만하면 선방했다"며 이사 후 집을 직접 정리한 소감을 전했다.

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아직 정리가 완전히 끝난 것은 아니지만, 직접 정돈한 집을 둘러보며 만족감을 드러낸 모습이다.

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새로운 공간에서의 생활에 대해서는 "아직 낯설고 내 집 같지 않다"면서도 "산방산이 보이는 건 좋네"라고 적으며 탁 트인 전망에 대한 만족감을 나타냈다.

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한편 최동석은 KBS 아나운서 동기인 박지윤과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

두 사람은 2023년 결혼 14년 만에 파경을 맞았으며, 현재 이혼 본안 소송을 이어가고 있다. 두 자녀의 친권과 양육권은 박지윤이 갖고 있다.

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shyun@sportschosun.com