"대마초 하던 사람들 다 죽었다" 김태원, 직접 경험한 '섬뜩한 폭로'

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[스포츠조선 김수현기자] 부활의 리더 김태원이 7년째 금주 중인 근황을 전하며 과거 대마초 전과에 대해서도 언급해 눈길을 끌었다.

지난 3일 유튜브 채널 '갓경규'에는 밴드 부활의 김태원이 출연한 영상이 공개됐다.

이날 김태원은 술을 마시는 일행들을 바라보며 "좋겠다. 부럽다"라고 말했다. 이어 "술 얘기하면 부럽다"고 솔직한 심정을 털어놨다.

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이에 윤형빈이 "근데 형님 술 아예 안 드십니까?"라고 묻자 김태원은 "난 끊은 지 7년 됐다"고 답했다.

이윤석은 "근데 뭐 끊는 거는 형이 최고인 것 같다. 우리 형님은 딱 마음만 먹으면 다 끊는다"고 말했고, 김태원은 금주하게 된 계기를 밝혔다.

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김태원은 "근데 결국은 끝까지 안 끊다가 병원에서 '이 다음에 또 오시면 죽습니다' 해서 끊었다"고 너스레를 떨었다.

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그러던 중 김태원은 과거 자신의 대마초 사건까지 직접 언급했다. 그는 "옛날에 대마초도 끊었잖아"라고 셀프 폭로를 해 주변을 당황하게 했다.

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김태원은 "그거 끊은 사람 없다. 그 당시 하던 사람 다 죽었다 지금"이라고 말하며 과거를 언급했다.

앞서 김태원은 1987년과 1991년 대마초 흡연 혐의로 두 차례 입건된 바 있다.

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금주 이후 달라진 인간관계에 대해서도 털어놨다. 김태원은 "술을 끊으니까 사람들이 나를 아무도 안 만나준다. 술 끊으니까 아무도 전화 안 한다"고 말했다.

이에 이경규 역시 자신의 경험을 전하며 공감했다. 그는 "맞다. 나도 술을 100일 끊어본 적이 있는데 아무도 안 찾아온다. 확실히 술 친구들이 다 끊어지더라"고 말했다.

술을 매개로 이어지던 인간관계가 금주 이후 자연스럽게 멀어졌다는 두 사람의 솔직한 이야기가 웃음과 함께 공감을 자아냈다.

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shyun@sportschosun.com