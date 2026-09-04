"우빈이형, 내가 창피해?" 도경수, ♥신민아 안 보여준 김우빈에 귀여운 투정

사진=에이엠엔터테인먼, 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 도경수가 절친인 배우 김우빈의 아내인 배우 신민아를 아직 제대로 만나지 못했다며 김우빈을 향해 "내가 창피해서 안 보여주는 거냐"고 농담을 건네 폭소를 안겼다.

4일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 "경수야 어디야? | 우리지금만Na"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 도경수는 나영석 PD와 맛집으로 이동 중 "(김)우빈이 형이다"라고 말했고, 나영석 PD는 "우빈이?"라고 놀랐다. 알고 보니 도경수가 길거리에 있던 김우빈의 광고를 발견한 것.

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나영석 PD는 최근 시상식에서 신민아가 등장했던 순간을 떠올리며 "얼마 전에 시상식 하는데 귀엽더라. 신민아 씨가 시상하러 나왔는데 보기 좋더라"고 말했다.

앞서 지난달 31일 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 신민아가 대상 시상자로 무대에 올랐다. 객석에서는 김우빈과 이광수가 이를 지켜봤고, 특히 이광수는 누구보다 크게 환호하며 신민아의 등장을 반겼다. 옆자리에 앉아 있던 김우빈은 쑥스러운 미소를 지으며 부끄러운 듯한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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이를 듣던 도경수는 김우빈의 결혼에 대해 "안 믿긴다. 젊었을 때부터 계속 친하니까 결혼을 안 한 것 같다"라면서 "우빈이 형만 봤는데 너무 똑같으니까 결혼을 안 한 것 같다"라고 말했다. 이에 나영석 PD는 "너는 신민아 씨랑 자주 안 봤냐"라고 물었고, 도경수는 "공항 지나가다가 우연히 한번 봤다"라고 말했다.

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그러자 나영석 PD는 "우빈이가 너를 좀 창피해하는구나"라고 장난을 쳤고, 도경수는 "나를 신민아 선배한테 보여 주기가 창피하다는 거냐"라며 웃었다. 이어 도경수는 "우빈이 형이 그런 거였나"라면서 "광수 형은 많이 본 걸로 알고 있다"라고 했다.

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이에 나영석 PD는 "갑자기 궁금하다"라고 하자, 도경수는 "다음에 물어봐야겠다. '형, 나는 왜 민아 선배님 안 보여 주신 거냐'"라고 말했다. 이를 듣던 나영석 PD는 "'내가 창피하냐'라고 물어봐라"고 했고, 도경수는 "형, 내가 창피하냐"라고 따라 해 웃음을 자아냈다.

한편, 신민아와 김우빈은 10년 공개 열애 끝에 지난해 12월 결혼식을 올렸다.

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anjee85@sportschosun.com