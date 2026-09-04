'70억 투자' 김소영 어쩌나..쿠키 폐업 이어 북클럽도 종료 "입 안 떨어져"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 겸 사업가 김소영이 약 6년간 운영해 온 책 구독 서비스를 종료한다는 소식을 전했다. 최근 쿠키 사업까지 폐업한 사실이 알려진 가운데 연이어 사업을 정리하게 된 배경을 직접 밝혔다.

김소영은 4일 자신의 SNS를 통해 "여러분들께 드릴 말씀이 있습니다. 약 6년간 운영해 온 책발전소북클럽 서비스를 2026년 10월 구독을 마지막으로 종료하게 되었습니다"라고 밝혔다.

책발전소북클럽을 시작하게 된 배경도 털어놨다. 김소영은 "책발전소북클럽의 시작을 돌아보면 2020년 코로나가 한창이던 시기, 끝이 보이지 않던 긴 겨울 동안 서점 운영을 이어가기 위한 방안을 고민하다 직접 만나지 못해도 좋은 책을 집으로 보내드릴 수 있는 서비스를 구상하게 됐다"고 설명했다.

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서비스 종료를 결정한 이유에 대해서는 여러 요인이 복합적으로 작용했다고 밝혔다.

그는 "단 하나의 이유만은 아니다"라며 "여러 시장 환경의 변화와 내부 사정이 겹치며 북클럽을 마감해야 할 때가 다가오고 있었지만, 이 서비스를 중단하기가 참 아쉬워 좀처럼 입이 떨어지지 않아 소식을 전하는 게 늦어졌다"고 말했다.

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이어 "저는 오랫동안 고민해 온 일이지만, 우리 멤버들에게는 갑작스러운 소식일 거라 걱정이 된다"고 솔직한 심경을 전했다.

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그러면서 "북클럽은 한 챕터를 마감하게 되었지만, 저는 한 명의 독자로서 제가 읽고 있는 책을 나누는 사람으로 돌아가겠다"고 덧붙였다.

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최근에는 김소영이 운영하던 쿠키 사업 역시 폐업한 사실이 알려지며 안타까움을 더했다.

김소영은 앞서 사업을 정리한 이유에 대해 "많이 팔아도 적자였다"고 밝혔다.

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그는 "정성껏 천천히 만드느라 인력도 많이 쓰고 재료도 발로나 같은 걸 자꾸 샀다"며 "대체품이 없다고 생각한다. 남는 게 진짜 없었기 때문"이라고 설명했다.

이어 "앞으로도 음식을 직접 생산하는 사업은 안 할 것 같다"고 밝혔다.

약 6년간 운영해 온 책 구독 서비스를 종료하고 식품 사업까지 정리하면서 사업 방향에도 변화가 예상된다.

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한편 김소영은 2016년 동료 MBC 아나운서 출신 오상진과 결혼했다. 2019년 딸을 출산했으며, 지난 4월 아들을 품에 안았다.

김소영은 2012년 MBC 아나운서로 입사한 뒤 2017년 퇴사했으며, 이후 개인 브랜드를 론칭해 사업가로 활동하고 있다. 최근에는 한 유명 투자회사로부터 70억 원 규모의 투자 유치를 이뤄내며 사업가로서도 주목받았다.

shyun@sportschosun.com