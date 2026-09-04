주진모, '11살 연하' ♥민혜연에 냉정 "예쁘긴한데, 머리가 산발"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 주진모와 민혜연이 결혼 8년 차에도 여전히 알콩달콩한 부부 케미를 뽐냈다.

4일 유튜브 채널 '의사 혜연'에는 '힘 빡주고도 어려보이는 40대 메이크업. 동창 결혼식 가는 GRWM 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 민혜연은 동창의 결혼식에 참석하기 위해 외출 준비에 나섰다. 그는 "제일 신경 쓰이는 약속 자리는 어릴 때 친구를 보는 자리다"라며 오랜만에 만나는 친구들 앞에서 한껏 꾸미겠다는 의지를 드러냈다.

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민혜연은 메이크업부터 헤어스타일까지 꼼꼼하게 준비한 뒤 옷까지 신중하게 골랐다. 이후 거울 앞에서 자신의 모습을 확인한 그는 "힘을 빡 주고 가보도록 하겠다. 친구 잘 축하해주고 오겠다"라며 설레는 마음으로 집을 나섰다.

이후 민혜연은 남편 주진모와 함께 결혼식장으로 향했다. 결혼식을 무사히 마친 뒤에는 "결혼식 간다고 한 시간 준비했는데 한 시간 보고 가니까 좀 허무하다"며 짧게 끝난 일정에 아쉬움을 드러냈다.

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그런 가운데 민혜연은 운전 중인 주진모를 툭툭 건드리며 자신의 모습을 확인했다. 이어 "예쁘지 않냐"라고 물으며 남편의 솔직한 평가를 요청했다.

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주진모는 잠시 뜸을 들이더니 "여보? 어. 응"이라고 답했다. 하지만 이어진 한마디가 반전이었다. 그는 "왼쪽 머리 산발됐다"라고 지적하며 아내의 외모 대신 헤어스타일을 꼼꼼하게 살폈다.

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이에 민혜연은 "왜 그런 걸 보냐. 그냥 예쁘다고 하면 되지. 산발도 아닌데"라며 서운한 기색을 내비쳤다.

하지만 주진모가 단순히 아내의 외모를 지적하려던 것은 아니었다. 영상에는 '카메라에 이상하게 나올까 봐 알려줬다고 한다'는 자막이 등장해 주진모의 행동에 대한 설명을 덧붙였다.

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결국 아내가 카메라에 더 예쁘게 나오길 바라는 마음에서 헤어스타일까지 챙겨준 것. 투닥거리면서도 서로를 세심하게 신경 쓰는 두 사람의 모습에서 결혼 8년 차 부부의 자연스러운 애정이 엿보였다.

한편 서울대학교 의과대학 출신인 민혜연은 지난 2019년 배우 주진모와 결혼했다. 현재 유튜브 채널 '의사 혜연'을 운영하며 일상과 뷰티, 피부 관리 등 다양한 콘텐츠를 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.