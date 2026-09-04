'김가연♥' 임요환, 예비 사위와 겨우 6살 차이…"아빠라 부르지만, 장인 형아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]전 프로게이머 임요환이 예비 사위가 자신과 6살 차이가 난다고 밝혔다.

4일 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 "장인 임요환과 6살 차이?! 페이커도 인정한 김가연보다 요리 잘하는 예비 사위"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 제작진은 김가연의 집을 찾았고, 주말을 맞아 엄마 집에 놀러 온 큰딸이 제작진을 맞아줬다. 그때 집 안에서 한 남성이 어색하게 앉아 있었고, 다름 아닌 김가연의 예비 사위였다.

Advertisement

앞서 김가연은 지난 촬영 당시 "예비 사위가 있다. 음식을 잘한다. 고기를 잘 굽는다. 페이커가 인정했다"라고 자랑했다. 이어 임요환은 "우리 가족이 나이 차가 천차만별이다. 그런 상태에서 첫째 딸이 많이 연상을 사귀고 있다. 나랑 6살 차이다"라고 밝혔다. 이어 "농담 삼아 '장인 형아' 되겠다고 했었다"라며 "아빠, 엄마라고 부르고 있다. 족보만 그렇게 가는 거고 느낌은 진짜 형, 동생이다"라고 설명했다.

이날 예비 사위는 제작진을 향해 "우리가 나이 차이가 많이 난다"라고 하자, 이를 듣던 김가연은 "10살이 뭐가 많이 나냐"라고 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

그때 예비 사위와 첫째 딸은 가족을 위해 식사를 준비, 예비 사위는 "가끔 두분이 게임하실 때 내가 야식을 만들어드린다. 그래서 주방은 자연스럽게 내가 쓰는 편"이라며 평소에도 김가연, 임요환 부부를 위해 요리를 해왔음을 전했다.

Advertisement

김가연의 둘째 딸은 "옛날에 오빠 없을 때는 엄마 음식이 가장 맛있는 줄 알았는데 오빠가 음식을 훨씬 더 잘한다"라며 남다른 요리 실력을 언급했다.

Advertisement

잠시 후 예비 사위는 파스타와 스테이크 등 푸짐한 한 상을 완성했다. 이를 맛 본 김가연은 "되게 맛있다. 잘 구웠다"라고 칭찬, 제작진 또한 "맛있다"라고 감탄했다.

한편, 김가연은 2011년 전 프로게이머 임요환과 재혼했다. 전남편과의 사이에서 첫째 딸을, 임효환과 재혼 후 둘째 딸을 품에 안았다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com