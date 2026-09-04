"2AM 자존심이 있지"..임슬옹, 트로트 도전한 이창민에 건넨 당부 (전현무계획)

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[스포츠조선 김수현기자] 2AM 이창민이 데뷔 약 20년 만에 트로트에 도전한 비하인드를 공개했다. 멤버들 역시 이창민을 적극 지지하며 많은 응원을 보내 훈훈함을 더했다.

4일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무와 2AM 완전체 이창민, 조권, 임슬옹, 정진운이 포항에 이어 영덕으로 향해 싱싱한 해산물을 맛보는 모습이 공개됐다.

이날 이창민은 모리국수 식당을 찾았다. 식당 사장님이 이창민을 MBN '무명전설'을 통해 알아보자 이창민은 "'무명전설'에서 불렀던 노래 불러드리겠다"며 즉석에서 노래를 선보였다.

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이창민의 노래를 들은 사장님은 "이 노래를 참 좋아한다"며 반가워했고, 현장에는 훈훈한 분위기가 이어졌다.

식사를 이어가던 중 전현무는 이창민의 트로트 도전에 대해 물었다.

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전현무가 "창민이가 트로트 도전한다고 했을 때 반응이 어땠냐"고 묻자 임슬옹은 "형이 연습생 때부터 트로트를 잘 불렀다"며 "'이제서야 꿈을 펼치는구나' 했다"고 말했다.

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이어 "말리는 친구는 없었냐"는 질문에 이창민은 트로트 도전 사실을 멤버들에게 알린 시점부터 털어놨다.

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이창민은 "제가 '무명전설' 방송을 진행하고 나서 이야기했다. 하기 전에 얘기한 게 아니다"라고 밝혔다.

이에 전현무는 "네가 늦게 얘기한 이유 알 것 같다. 초반에 광탈하면 없었던 일로 하려고 한 거 아니냐"고 농담 섞인 추측을 내놨다.

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그러자 이창민은 망설임 없이 "그게 좀 있었다"고 인정해 웃음을 자아냈다.

임슬옹 역시 당시 상황을 떠올리며 "맞다. 그래서 그 얘기는 했다. '형, 순위에는 들어라. 2AM 자존심이 있지'라고 했다"고 전했다.

이창민은 멤버들에게 본격적으로 트로트 도전을 알린 시점이 본선 2차전 무렵이었다고 밝혔다.

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그는 "본선 2차전 정도 때 얘기했다"며 "예선에서 떨어지면 사실 멤버들 볼 면목이 없고, 저도 사실 도전할 때 너무 빨리 떨어지면 지금까지 쌓아왔던 보컬리스트로서의 이미지가 무너지는 거다"라고 솔직하게 털어놨다.

20년 가까이 발라드 가수로 활동하며 쌓아온 이미지가 있었던 만큼 트로트라는 새로운 장르에 도전하는 데 대한 부담감도 컸던 것.

조권은 이창민의 무대를 직접 본 경험을 전하며 감탄을 드러냈다. 조권은 "제가 직접 가서 봤는데 진짜 다른 사람인 줄 알았다"고 말했다.

이어 "저도 뮤지컬하거나 골반 춤 추고 그럴 때 '물 만난 물고기다' 하는 말을 많이 들었다. 제가 멤버를 보고 그런 생각을 하는 게 오랜만이었다. 정말 물 만난 물고기였다"고 덧붙였다.

멤버들의 응원 속에 트로트라는 새로운 장르를 만난 이창민은 기존의 발라드 이미지에서 벗어나 자신만의 색깔을 보여주며 새로운 도전에 나섰다.

shyun@sportschosun.com