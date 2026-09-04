'뼈말라'된 현아, ♥용준형과 미국 LA서 포착..안경까지 맞춰 쓴 '달달 부부'

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 포미닛 출신 현아가 남편 용준형과 함께한 여유로운 미국 여행 일상을 공개하며 달달한 신혼 분위기를 자랑했다.

4일 현아는 자신의 계정에 근황을 담은 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 현아는 남편 용준형과 함께 미국 캘리포니아를 찾은 모습이다. 두 사람은 이국적인 풍경을 배경으로 여유로운 시간을 보내며 여행의 순간을 만끽하고 있다.

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현아는 편안하면서도 스타일리시한 옷차림으로 미국 곳곳을 누볐다. 꾸밈을 최소화한 자연스러운 모습에서도 특유의 패션 감각을 드러내며 눈길을 끌었다.

특히 남편 용준형과 함께한 모습이 시선을 사로잡았다. 두 사람은 비슷한 분위기의 시밀러룩을 맞춰 입은 데 이어 나란히 안경까지 착용하며 남다른 부부 케미를 뽐냈다. 서로를 의식한 듯한 자연스러운 스타일링에서 알콩달콩한 신혼 분위기가 고스란히 묻어났다.

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화려한 일정이나 특별한 이벤트 없이도 함께 걷고 풍경을 즐기는 두 사람의 모습에서는 편안한 분위기가 느껴졌다. 이국적인 캘리포니아의 풍경과 어우러진 현아와 용준형의 행복한 모습이 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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한편 현아는 2024년 가수 용준형과 결혼해 부부의 연을 맺었다.