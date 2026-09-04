황재균, 한강뷰家서 혼자 사는데.."月 전기료 150만원 나와" 깜짝

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[스포츠조선 김소희 기자] 야구선수 출신 황재균이 럭셔리한 한강뷰부터 남다른 취향이 고스란히 담긴 집을 공개했다. 특히 매달 150만 원에 달하는 전기료를 감당하지 못해 결국 '장식품'이 된 얼음 냉장고까지 등장해 눈길을 끌었다.

4일 유튜브 채널 '일루황'에는 '남들 다 하는 집 공개 저도 해봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 황재균은 자신이 혼자 생활하고 있는 집 곳곳을 직접 소개했다.

황재균의 집은 옷방과 게스트룸, 드레스룸을 비롯해 침실과 거실, 주방 등으로 구성돼 있었다. 무엇보다 집 안에서 바라보는 탁 트인 럭셔리한 한강뷰가 단연 시선을 사로잡았다.

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집 안 곳곳에는 황재균의 취향도 고스란히 묻어났다. 피규어와 레고부터 야구 우승컵, 신발, 만화책 등 다양한 물건들이 곳곳에 자리하고 있었다. 거실 한쪽에는 저스틴 비버의 한정판 오토바이까지 전시돼 있어 남다른 수집 취향을 엿볼 수 있게 했다.

특히 눈길을 끈 것은 한쪽 벽면을 가득 채운 위스키와 술 냉장고였다. 평소 술을 모으는 취미가 있다는 황재균은 다양한 종류의 위스키를 정성스럽게 보관하고 있었다. 고가의 위스키들이 빼곡하게 자리한 모습에 집 안에서도 그의 남다른 취향이 고스란히 드러났다.

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침실에는 금고도 자리하고 있었다. 황재균은 금고를 가리키며 "안에 계약서나 돈이 있다"고 밝혔다. 이에 제작진이 "이거 나가면 강도 드는 거 아니냐"고 걱정하자 황재균은 "이거 없어지면 피디 신고할 거다. 다 광진경찰서에서 보는 거다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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침실 한쪽에는 또 다른 의외의 물건도 있었다. 바로 얼음 냉장고였다. 운동 후 염증과 통증을 가라앉히기 위해 얼음 목욕을 한다는 황재균은 "내가 진짜 매일 하려고 산 거다. 진짜 매일 했는데, 전기료가 150만원이 나왔다. 매일 냉장고를 돌려서 그런 것"이라고 설명했다.

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매일 운동 후 얼음 목욕을 하기 위해 마련했지만 예상보다 만만치 않은 전기료가 발목을 잡은 것. 제작진이 "그 정도 저력 있으시지 않냐"라고 놀리자 황재균은 "없다. 전기료 150만원은 좀 그렇지 않냐. 그래서 플러그를 뽑았다. 그때부터 전기료가 확 내려가더라. 그때부터 장식품 됐다"고 말해 폭소를 안겼다.

이후 황재균은 주방으로 이동해 냉장고까지 공개했다. 혼자 사는 남성의 집이라고는 믿기 어려울 정도로 냉장고 안은 신선한 식재료와 각종 반찬들로 빼곡하게 채워져 있었다.

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럭셔리한 한강뷰와 각종 수집품, 고가의 위스키부터 금고와 얼음 냉장고까지. 황재균의 집 곳곳에는 야구선수로서의 삶뿐만 아니라 평소 그의 취향과 생활 습관이 고스란히 담겨 있어 눈길을 끌었다.

한편 황재균은 지난해 야구선수 생활을 마무리 지었으며 지난 2월 SM C&C와 전속계약을 체결, 방송인으로 인생 2막을 열었다.