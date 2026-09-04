김지민 "내 임신보다 ♥김준호 갱년기가 더 세...남편, 母들에 등짝 맞아"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 김지민이 남편 김준호와의 신혼생활 중 갱년기와 임신이 겹친 뜻밖의 근황을 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

4일 유튜브 채널 'YOUNGLIM'에는 "오해하지 마세요... 싸우는 거 맞습니다... 두 사람이 직접 고른 주방 최초 공개!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김지민은 김준호와 집안일을 하면서 생기는 사소한 차이도 언급하자, 김준호는 "이제는 싸우지는 않고 혼나면 내가 갱년기가 와서 들이댄다"라고 말했다. 이어 "내가 갱년기로 들이댄 게 6개월 전인데 갑자기 아이를 우리가 함께 가져서 갱년기가 졌다"라고 말했다.

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그러자 김지민은 "갱년기랑 임신이랑 붙으면 누가 이길까?"라며 "나는 당연히 내가 이길 줄 알았는데 갱년기랑 임신 증상이 엄청 겹치는 게 있는데, 그 겹치는 부분에서 내가 조금 더 약한 것 같다"라고 털어놨다. 그러면서 "갱년기가 더 세다"라며 웃었다.

두 사람은 결혼 후 주변에서 김준호를 향한 당부를 들었던 일화도 공개했다. 김준호는 "결혼하고 내가 등짝을 좀 많이 맞았다. 모르는 어머님들이 '지민이 한테 잘해'라고 하시더라"면서 "그래서 다 지금 고소할 예정"이라고 농담해 웃음을 안겼다.

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그러나 실제 결혼생활에서는 오히려 남편의 세심한 살림 실력에 놀랐다고. 김지민은 "그랬었는데 정말 아무것도 못 하게 집안일도 오빠가 다 한다"라며 자랑했다. 그는 "오빠 전 집을 생각하면 반려충을 키우던 사람이다. 날파리들하고 같이 살고 그랬는데, '이렇게까지 집안일을 잘하는 사람이었나' 싶을 정도로 공주가 된 것 같다"라면서 달라진 김준호의 모습에 감동받았다.

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한편, 김준호와 김지민은 지난해 7월 결혼했다. 이후 두 사람은 2세를 갖기 위해 시험관 시술을 진행했고, 지난달 30일 임신 소식을 직접 전해 많은 축하를 받았다. 두 사람의 2세 성별은 아들로 알려졌다.

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anjee85@sportschosun.com