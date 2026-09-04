'故 서세원 딸' 서동주 "부모가 잘 사니 잘 산 것뿐"...뼈아픈 셀프 폭로

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[스포츠조선 김수현기자] 서동주가 유명 연예인의 딸로 살아오며 느꼈던 부담감과 미국 유학 이후 자신의 힘으로 삶을 개척하면서 느낀 변화를 솔직하게 털어놨다.

4일 서동주의 유튜브 채널에는 '유명 연예인의 자녀로 산다는 것'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 서동주는 '남들과 반대로 어렸을 때 도전이 더 두렵고 성인이 되고 도전이 더 쉬워진 이유?'라는 질문에 자신의 어린 시절을 돌아봤다.

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그는 자신의 어린 시절을 떠올리며 "태어나자마자 나의 인생이 쫙 내 앞에 펼쳐졌다. 어떤 무대가 있다면 덩그러니 세워지게 됐다"며 "아직 난 준비가 안 됐는데 갑자기 막 스포트라이트를 받고 있고 그렇게 된 거다"라고 말했다. 그러면서 "빛이 강할수록 그림자도 강하지 않냐. 저는 그 모든 시선들이 너무나 부담스럽고 버거웠다"고 고백했다.

서동주는 "예전에 어렸을 때는 그냥 태어나자마자 내가 노력하지 않았는데 특별한 아이인 거다. 부모님도 너무 유명하시고 그런 것들이 주변에서 '유명 MC 딸이래', '서정희 딸이래' 하고 존재 자체가 특별한 아이였다"고 말했다.

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이어 "근데 제가 이룬 건 하나도 없었다. 부모님이 잘 사시니까 제가 잘 살았던 거고 과외시켜 주니까 공부도 잘했던 거였다"며 자신의 어린 시절을 냉정하게 평가했다.

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반면 유학 이후에는 자신의 노력으로 성취를 쌓아가는 경험을 하게 됐다고 밝혔다. 서동주는 "유학 가면서는 물론 학비는 부모님이 내 주셨지만 그 학교를 다니면서 언어를 몰랐지만 노력해서 배운 건 제 노력이지 않냐"며 "그 이후에 이혼하고 나서도 로스쿨 들어가고 장학금 받고 이런 건 제 노력이다"라고 강조했다.

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한편 서동주는 고(故) 서세원과 서정희의 딸이다. 캄보디아에서 거주하던 서세원은 2023년 프놈펜의 한인병원에서 링거를 맞던 중 심정지가 발생해 향년 67세로 세상을 떠났다.

서동주는 미국 샌프란시스코대학교 로스쿨을 졸업한 뒤 미국에서 변호사로 활동했으며, 지난해 엔터테인먼트 업계 종사자와 재혼했다.

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shyun@sportschosun.com