효연, 50평 소녀시대 숙소 '홀로' 쓰더니...삭은 매트리스에 충격 "바로 폐기 처분" ('전참시')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 효연이 혼자 사용 중인 50평대 소녀시대 숙소를 공개하며 검소한 생활 습관을 밝혔다.

4일 MBC 측은 " 50평 소녀시대 숙소에 홀로 남겨진 효연?? 또다시 전성기를 맞은 효연의 일상은?"이라는 제목의 '전지적 참견 시점' 예고편을 공개했다.

영상 속 효연은 소녀시대 숙소에서 눈을 맞았다. 멤버들이 대부분 독립해서 나가고 스케줄이 있을 때만 오가다 보니까 50평 숙소를 효연이 혼자 쓰고 있다고.

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효연은 "그냥 있었을 뿐인데 저절로 독립이 됐다"라고 하자, MC들은 "최고 현명하다고 생각을 한다"라고 동의했다.

50평 숙소 내부도 공개됐다. 널찍한 주방과 거실에는 최신식 가전 대신 넷플릭스와 연동되지 않는 TV를 비롯해 구형 선풍기와 오래된 청소기 등이 자리하고 있었다. 효연은 "전혀 불편함을 못 느낀다"라고 말했다.

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또한 침실 겸 안방에는 침대 대신 강아지 미끄럼 방지 패드만 깔려 있었다. 이에 효연은 "침대가 오래돼서 버렸다. 괜찮은 침대를 찾고 있다"라고 설명했다. 이어 "그전에 사용했던 침대는 매트리스 안이 다 삭았다더라"며 "정수기 청소하러 온 김에 매트리스도 청소한 건데 안이 다 부식되고 상했다고 해서 바로 폐기 처분했다"라고 밝혔다. 이어 효연은 "물건이 고장 나지 않은 이상 계속 쓰는 편"이라며 검소한 생활 습관을 밝혔다.

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효연은 "이 숙소는 5년째 살고 있다"라면서 "데뷔 때부터는 21년째 숙소 생활 중이다. 예전에는 한 방에 두 명씩 생활했다. 나는 서현이와 썼다. 제일 작은 방을 써서 별로 생각하고 싶지 않다"라고 해 웃음을 안겼다. 이어 효연은 "그때를 계기로 서현이랑 찐친이다"라면서 "나는 자유분방한 스타일이었는데 그나마 좀 올바른 길로 갈 수 있던 게 서현이 덕분"이라고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com