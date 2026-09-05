'결혼 22년차' 션, 드레스 입은 ♥정혜영에 무릎 꿇었다.."8000일 그리고 1일"

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[스포츠조선 김수현기자] 션이 아내 정혜영을 향한 변함없는 애정을 드러내며 연예계 대표 잉꼬부부다운 달달한 근황을 공개했다.

5일 션은 자신의 SNS에 "Will you run with me? 혜영이하고 결혼한 지 8000일 그리고 1일"이라는 글과 함께 정혜영과 함께한 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 과거 션과 정혜영의 다정한 모습이 담겼다.

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정장을 차려입은 션과 웨딩드레스를 연상케 하는 화이트 미니 드레스를 입은 정혜영은 환한 미소를 지으며 행복한 순간을 함께하고 있다.

특히 션은 정혜영에게 자신과 같은 디자인의 운동화를 직접 신겨주며 남다른 애정을 드러냈다.

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션은 무릎을 꿇은 채 정혜영의 발을 자신의 무릎 위에 올리고 정성스럽게 신발끈을 묶어주는 모습으로 눈길을 끌었다.

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결혼 8000일을 훌쩍 넘긴 지금까지도 아내를 향한 세심한 사랑을 보여주는 션의 모습에 두 사람의 변치 않는 애정이 다시 한번 돋보였다.

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한편 션은 배우 정혜영과 2004년 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다. 두 사람은 오랜 시간 연예계 대표 잉꼬부부로 사랑받고 있으며, 꾸준한 기부와 봉사활동을 통해 선한 영향력을 전하고 있다.

shyun@sportschosun.com