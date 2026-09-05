♥차태현 아내, 알고보니 작사가였다.."'아이러브유' 만들어, 25년째 저작권료 받는 중"(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 차태현이 자신의 히트곡을 작사한 아내와 관련된 비하인드를 공개했다. 당시 비밀 연애 중이었던 아내가 차태현의 노래를 직접 작사했고, 지금까지도 저작권료가 들어오고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

4일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진')에는 두 번째 'my 스타'로 연예계 대표 '팔방미인'이자 만능 엔터테이너로 손꼽히는 차태현이 등장했다.

이날 이서진은 차태현의 대표곡 '아이 러브 유(I Love You)'를 언급하며 "20년 넘었냐. 그게 첫 번째 곡 아니냐"고 물었다. 이에 차태현은 "맞다. 그거 아내가 작사한 것"이라고 밝히며 노래에 얽힌 특별한 비화를 공개했다.

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차태현은 "제 노래 거의 다 아내가 작사한 거다. 저작권료 아직도 들어온다"라고 자랑했다.

이에 이서진이 "원래 작사했냐"고 묻자 차태현은 "안 했는데 글을 원래 잘 썼다"고 설명했다. 이어 "1집 타이틀 작사를 (전문가에게) 부탁했는데 안 나와서 아내에게 부탁했다"고 당시 상황을 회상했다.

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하지만 당시 두 사람은 공개적으로 연애 사실을 밝힐 수 없는 상황이었다. 차태현은 "내가 인기가 있어지면서 공개를 할 수 없었다. 여자친구가 만들었다고 할 수 없어서 필명을 만들었다"고 털어놨다.

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이어 필명을 만들게 된 구체적인 사연도 공개했다. 차태현은 "그때 아내가 잠원동 거목상가 앞에 살았다. 그래서 필명을 거목으로 했다"며 "엄청 싫어한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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한편 1976년생 차태현은 지난 2006년 13년 열애 끝에 동갑내기 첫사랑 최석은과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com