서강준, 실물 얼마나 대단하길래…안은진 "교과서에 나오는 미술품" ('고막남친')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 안은진이 상대 배우 서강준의 외모를 두고 "교과서에 나오는 미술품"이라고 극찬해 눈길을 끌었다.

4일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈 - 성시경의 고막남친'에 안은진이 출연했다.

이날 MC 성시경은 안은진에게 "최근 안은진 씨 커플 사진이 화제가 됐다. 상대가 서강준 씨다. 서강준 씨는 지금도 잘생겼지 않냐"라고 물었다.

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이에 안은진은 KBS2 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'에서 상대 배우로 호흡을 맞추게 된 서강준에 대해 언급했다.

안은진은 "티저 나오고 연락을 안 하는 친구인데 연락이 왔다"라면서 "'실제로 보면 어떻게 생겼냐'라고 묻길래, '교과서에 나오는 미술품'이라고 대답을 했다"라며 서강준의 외모를 극찬했다.

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이어 서강준과 안은진의 드라마 속 커플 사진도 공개돼 시선을 모았다. 안은진은 "10년 사귄 남자 친구가 있는데 권태기가 왔다. 이때 이 여자와 그 남자 앞에 새로운 사람이 나타났다"라면서 "5회, 6회 엔딩을 봤는데 '커플판 부부의 세계가 여기 있구나' 생각이 들었다"라고 말해 궁금증을 자아냈다.

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한편, '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마로, 오는 12일 첫 방송된다.

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anjee85@sportschosun.com