최민수 맞아? 정장 쫙 빼입고 공식석상..♥강주은 "남편의 멋진 모습"

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[스포츠조선 김수현기자] 강주은이 남편 최민수와 함께한 근황을 공개하며 오랜만에 차려입은 남편의 색다른 매력을 자랑했다.

지난 4일 강주은은 자신의 SNS에 "우리 부부는 귀한 초청으로, 프리즈 서울을 다녀봤네"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

강주은은 "오랜만에 보기 힘든 많은 분들과 인사 나누게 되고, 너무 즐거웠고~"라며 오랜만에 지인들과 만난 소감을 전했다.

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특히 남편 최민수의 모습에 대한 애정도 드러냈다. 강주은은 "특히나 우리 유성 아빠를 정장의 멋진 모습을 보게 돼서 매우 감사했지"라고 적으며 남편의 색다른 모습을 반겼다.

공개된 사진 속 최민수는 깔끔한 정장을 차려입고 중후하면서도 세련된 분위기를 뽐내고 있다. 평소 강렬하고 자유분방한 이미지와는 또 다른 모습으로 '미남 배우'다운 남다른 존재감을 드러냈다.

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강주은 역시 화이트 셔츠에 풍성한 스커트, 하이힐을 매치한 단정하면서도 우아한 스타일로 행사에 참석했다. 두 사람은 나란히 서서 사진을 찍으며 여전한 부부애를 과시했다.

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한편 최민수는 미스코리아 출신 강주은과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

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shyun@sportschosun.com