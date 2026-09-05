차태현, 알고보니 '방송국 수저'.."父 음향감독·母 성우, 방송국에서 자랐다"(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 차태현이 배우부터 가수, 예능인, 라디오 DJ, 연출까지 섭렵한 '만능 엔터테이너' 면모를 뽐냈다.

4일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진')에는 두 번째 'my 스타'로 연예계 대표 '팔방미인'이자 만능 엔터테이너로 손꼽히는 차태현이 등장했다.

이날 이서진은 차태현의 다방면 활약을 언급하며 "요즘 영화, 드라마, 노래 다하는 사람 너밖에 없지?"라고 물었다. 이어 "예능에 라디오 DJ까지 하지 않았냐. 다 성공했다. 실패한 게 없다"라고 극찬했다.

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이서진은 여기서 그치지 않고 "드라마, 영화 다 잘됐다. 노래도 1위 찍었다. 라디오도 잘 됐다. 대한민국에 유일하다"라고 거듭 칭찬하며 차태현의 폭넓은 활동 이력을 치켜세웠다.

이에 차태현은 자신의 어린 시절 꿈부터 현재의 활동까지 이어진 특별한 배경을 털어놨다.

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그는 "나는 고등학교 때 PD가 꿈이었다. 우리 아버지가 방송국 음향효과 감독님이고 어머니가 성우시다. 그래서 저는 방송국에서 자란 거다"라고 밝혔다.

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이어 "고등학교 때 감독이 하고 싶었다. 2순위는 가수, 3순위가 배우였다. 그래서 나중에 영화 만들어서 주연하고, OST 부르면 다 할 수 있다고 생각했다"라고 당시 품었던 꿈을 회상했다.

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실제로 차태현은 어린 시절의 바람처럼 다양한 분야를 넘나들며 자신의 영역을 넓혀왔다. 슈퍼탤런트 1기로 데뷔한 뒤 배우로서 영화와 드라마에서 활약했고, 가수로도 음원 차트 1위를 기록하며 인기를 입증했다.

예능 프로그램과 라디오 DJ로도 활약했으며, 직접 연출까지 맡으며 고등학교 시절 꿈꿨던 감독의 길도 걸었다. 특히 드라마 '최고의 한방' 연출에 참여하며 연출자로서 새로운 도전에 나서기도 했다.

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어린 시절 머릿속으로 그렸던 '영화를 만들고 주연을 맡은 뒤 OST까지 부르는' 그림을 실제 자신의 커리어를 통해 하나씩 실현한 셈이다.

이 같은 차태현의 이력에는 방송과 가까웠던 성장 배경도 영향을 미쳤다. 차태현의 아버지 차재완 씨는 과거 방송사에서 음향감독으로 활동했으며, 어머니 최수민 씨는 배우이자 성우로 활약했다.

특히 최수민 씨는 만화 '영심이'의 영심이와 '달려라 하니'의 나애리 목소리를 맡은 성우로 잘 알려져 있다. 두 사람은 동양방송(TBC) 성우 선후배로 만나 부부의 연을 맺었으며, 차태현에게 자연스럽게 방송을 접할 수 있는 환경을 만들어줬다.

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이를 들은 이서진은 "맞다. 내가 말하지 않았냐. 대한민국 유일하다"라고 다시 한번 감탄하며 차태현의 남다른 이력을 인정했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com