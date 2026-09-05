'14kg 감량' 서인영, 속옷만 입고 등장..이서진 "방송에 나가도 되는 옷차림이야?"(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 서인영이 '비서진'에 출격한다. 등장부터 거침없는 언행으로 이서진과 김광규를 쥐락펴락하는가 하면, 과거 자신을 둘러싼 논란에 대해서도 솔직한 속내를 털어놓는다.

4일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진' 말미에는 다음 주 방송에 등장할 서인영의 모습이 예고됐다.

서인영은 등장과 동시에 남다른 포스로 분위기를 압도했다. 매니저로 변신한 이서진과 김광규를 향해 "못하면 진짜 조져야겠다고 생각했다"라며 강렬한 첫인상을 남긴 것.

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실제로 서인영은 두 사람에게 "오빠!"라고 버럭하는가 하면 "말귀를 못 알아듣냐"라며 시시때때로 호통을 쳤다. 과거 예능에서 보여줬던 특유의 강한 캐릭터가 그대로 재현되며 웃음을 자아냈다.

이에 이서진은 "더 안 좋아진 것 같다. 예민하다"라고 말했고, 김광규 역시 "이게 무슨 개과천선이냐"라며 황당한 반응을 보여 티격태격 케미를 예고했다.

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서인영은 이날 속옷 화보 촬영까지 앞두고 있어 더욱 눈길을 끌었다. 화보 촬영을 위해 속옷 차림으로 등장한 서인영의 모습에 이서진은 "방송에 나가도 되는 옷차림이냐"라며 당황했다.

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그러나 당황도 잠시, 이서진은 매니저 역할에 충실했다. 촬영 현장에서 서인영의 시선과 포즈 등을 꼼꼼하게 체크하며 적극적으로 피드백을 건넸고, 직접 렌즈까지 껴주는 등 남다른 '수발'을 이어갔다.

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그럼에도 서인영은 "똑바로 해! 나 대폭발하기 전에!"라고 외치며 과거 자신의 발언을 다시 한번 재연해 폭소를 안겼다.

하지만 웃음 뒤에는 서인영의 진솔한 속내도 담겼다. 서인영은 과거 자신을 둘러싼 욕설 및

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갑질 논란을 언급하며 당시의 심경을 털어놨다.

그는 "내가 갑질했다고 하더라. 무슨 '퍼스트 아니면 안 탄다'라고 하더라"라며 당시 자신을 둘러싼 이야기를 떠올렸다. 이어 "내가 무슨.."이라며 말을 잇지 못하고 속상한 마음을 드러냈다.

그러면서도 자신의 과거 행동에 대해서는 솔직하게 인정했다. 서인영은 "내가 옛날에 꼴값 떤 건 인정한다"면서 "더 잘 될 수 있게 변해가는 과정이 아닌가 싶다"라고 털어놨다.

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강렬했던 과거의 이미지를 다시 마주하면서도 자신의 부족했던 부분을 인정하고 달라지려는 마음을 드러낸 서인영. 거침없는 '센 언니'의 모습부터 솔직한 속내까지, 서인영의 이야기가 어떻게 펼쳐질지 관심이 쏠린다.