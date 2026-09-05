'추신수♥' 하원미, 美서 아들 밥순이 생활에 우울 "평화로운 지옥 같다"

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[스포츠조선 정안지 기자]전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 남편 없이 미국에서의 아들들 뒷바라지 생활에 "약간 우울증 같이 오는 것 같다"라고 털어놨다.

4일 유튜브 채널 '하원미'에는 "추신수 없는 미국살이 시작합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 하원미는 둘째 아들 건우 군의 뒷바라지를 위해 미국 텍사스에 있는 집으로 향했다. 그는 "남편 못 본 지 두 달 정도 됐다. 남편은 현재 한국에 있다. 내가 한국 갈 때 남편이 와서 한 달 정도 있다가 지금 다시 스위치 해서 내가 두 달째 미국 생활 중"이라고 설명했다.

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하원미는 "다시 미국 엄마의 삶으로 돌아온 것 같다"라면서 "현재 한국에 있는 딸은 방학 끝나면 미국 기숙사 학교로 돌아가고 첫째는 방학이 끝나면 대학으로 간다. 둘째 아들만 텍사스 집에서 학교에 다닌다"라고 말했다. 둘째 아들 건우 군은 미국 야구계에서 주목받고 있는 유망주다. 현재 미국 IMG 아카데미 소속 외야수로 활약 중이며, 미국 아마추어 유망주 랭킹에서 전국 상위권 평가를 받고 있다. 최근에는 타구 속도 169.6km를 기록하며 화제를 모으기도 했다.

현재 미국에서 두 아들을 챙기느라 자연스럽게 밥순이가 됐다는 그는 "우리 애들이 또 먹는 걸 워낙 좋아한다. 아침 먹으면서 '점심 뭐 먹냐'고 묻고, 점심 먹으면서 저녁 메뉴를 묻는다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "어릴 때는 내가 주는 걸 잘 먹었는데 지금은 나름 커서 내가 요리하고 있으면 건우는 '설탕을 그만큼 넣는거냐'고 한다"라고 털어놔 폭소를 자아냈다.

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그러면서 하원미는 미국 생활에 적응하는 과정에서 우울한 기분을 느끼기도 했다고 털어놨다. 하원미는 "한국에서 바쁘게 살다가 집에 와서 애들 뒷바라지만 하니까 약간 우울증 같이 오는 것 같다. 막 우울하더라"고 털어놨다. 그는 "오랜만에 여기 살고 있는 한국 친구들을 만나서 밥을 먹고 술을 한잔 마시는데, 내가 병뚜껑 따는 개인기를 하면서 '나 요즘 진짜 너무 우울하다'라고 했더니 '우울증 걸린 사람은 그걸 그렇게 따지 않는다. 너만 생각하는 우울증이다'고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 한국과 미국의 생활 차이에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 하원미는 "4년 정도 한국 생활을 하다가 미국에 와서 다시 느꼈는데 약간 미국 생활은 되게 평화롭긴 한데 너무 단조로워서 조금 심심하다"라고 말했다.

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이어 "그렇다고 해서 혼자 있는 시간이 많지는 않다"라면서 "루틴은 있다. 아침에 밥하고 아들 학교 보내면 운동하고 와서 일하러 간다. 아들 오면 또 저녁 먹인다. 이게 전부다"라면서 자신의 미국 생활을 '굉장히 뭔가 평화로운 지옥'이라고 표현해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com