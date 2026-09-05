유인영, '예의 없는' 잠수이별 당했다…"처음엔 화났지만 걸러져 다행"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 유인영이 "잠수 이별당한적 있다"라고 털어놨다 .

4일 유튜브 채널 '인영인영'에는 "20만 기원 Q&A였는데… 진짜 20만이 되었다!? 인영인영 첫 Q&A!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 유인영은 '잠수 이별을 당했는데 너무 어이없고 화난다'는 사연에 "나도 잠수 이별당한 적 있다"라고 밝혔다.

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그는 "처음에는 너무 화가 났는데, 괜찮더라"면서 "'너 같은 애를 이렇게 빨리 정리할 수 있다니'라면서 미련이 싹 사라졌다"라고 털어놨다. 이어 "그렇게 해줘서 고맙다"라고 말한 뒤, 사연자에게 "더 좋은 사람 만나실 거다"라고 전했다.

유인영은 "이런 사람은 애초에 오래가면 더 힘들었을 거다"라면서 "정말 예의 없는 이별이긴 하나 걸러져서 다행이라고 생각을 좀 하시면 마음이 편해지지 않을까 싶다"라고 밝혔다.

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이어진 이상형 질문에는 자신이 원하는 연애 상대에 대해서도 솔직하게 밝혔다. 유인영은 "내가 사랑받고 있다고 느끼게 해주는 사람"이라며 "대화가 잘 통하기도 했으면 좋겠고 내가 기댈 수 있는 사람이었으면 좋겠다"라고 전해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com