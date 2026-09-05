에일리, ♥최시훈 역대급 외조에 감동...14년 만에 '첫 개인 연습실' 선물

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 에일리가 남편 최시훈이 직접 마련해준 생애 첫 개인 연습실을 공개하며 행복한 미소를 지었다.

4일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에는 "가수 14년 차, 처음으로 제 연습실이 생겼습니다 남편 고마워♥"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 최시훈은 밴드 프로젝트를 시작한 아내 에일리가 음악에 집중할 수 있도록 연습실을 마련하기로 했다. 사무실을 꾸미는 과정에서 아내를 위한 개인 연습실까지 선물하기로 한 것.

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최시훈은 인테리어를 위해 코요태 빽가에게 조언을 구하는가 하면, 소파와 조명 등 공간을 채울 요소를 하나하나 직접 고민하며 연습실을 꾸몄다.

약 3개월의 준비 끝에 드디어 연습실이 완성됐다. 최시훈은 "벽을 빨간 벽돌로 해놨었는데 너무 튀어서 블랙으로 바꿨다. 벽은 좀 심심하지 않게 했다"라면서 "카펫도 깔고 오브제를 놓으면서 분위기를 바꿔볼 필요는 있을 것 같다"라고 설명했다. 또한 자신의 연주 모습을 확인할 수 있도록 전신 거울까지 놓는 등 세심하게 공간을 완성했다.

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며칠 뒤 에일리는 연습실을 방문, 그는 공간을 둘러본 뒤 "무척 마음에 든다. 고맙다"라면서 남편을 꼭 안아줬다. 이어 그는 "데뷔 후 항상 개인 연습실을 갖고 싶었다"라면서 "데뷔 초 때 회사에서는 연습실이 있었고, 항상 거기서 연습을 했었는데 그 뒤로는 개인 연습실을 너무 갖고 싶었는데 남편이 선물로 만들어줬다"라며 행복한 미소를 지었다.

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한편, 에일리는 지난해 3세 연하 최시훈과 결혼했으며, 유튜브 채널을 통해 다양한 부부 일상 등을 공유하며 소통 중이다.

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anjee85@sportschosun.com