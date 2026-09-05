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"쌍꺼풀 해라" 여에스더, '처진 눈' 공개 후 댓글에 충격…♥홍혜걸 "지금 눈 예뻐"

정안지 기자

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"쌍꺼풀 해라" 여에스더, '처진 눈' 공개 후 댓글에 충격…♥홍혜걸 "지금 눈 예뻐"

[스포츠조선 정안지 기자]의사 겸 방송인 여에스더가 카메라에 포착된 민낯을 황급히 가리며 웃음을 자아냈다. 이어 "댓글에 가늘게 쌍꺼풀 수술을 하라고 하더라"며 최근 반응도 전했다.

4일 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에는 "인간극장, 영화배우보다 예쁜 내 아내의 출근길 ep.1"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 제작진은 출근 준비를 하는 여에스더의 모습을 촬영하기 위해 그의 집을 찾았다.

이때 여에스더는 카메라를 발견하자마자 자신의 민낯을 손으로 황급히 가렸다. 그는 "출근은 내가 옷을 다 입고 나가야 하는 거 아니냐"라면서 "너희는 왜 10분 전에 이야기하냐"라며 제작진을 향해 항의해 웃음을 안겼다. 이에 나래이션을 위해 지켜보고 있던 남편 홍혜걸은 "아내 화장 안 했다고 얼굴 가리는 거 봐라"고 해 웃음을 자아냈다.

이때 여에스더는 자신의 외모를 걱정하며 "피디는 처진 눈을 뜨게 해주는 그런 마술 없냐"라고 물었고, 제작진은 "한번 해보겠다"라고 말해 웃음을 안겼다.

"쌍꺼풀 해라" 여에스더, '처진 눈' 공개 후 댓글에 충격…♥홍혜걸 "지금 눈 예뻐"

여에스더가 민낯에 유독 신경 쓰는 이유도 있었다. 앞서 여에스더는 지난 8월 해당 유튜브 채널을 통해 SBS '동상이몽-너는 내 운명' 출연 당시 민낯으로 촬영했던 일화를 공개했다.

당시 여에스더는 "아침에 화장 안 하고 민낯으로 촬영했다. 그걸 본 분들이 댓글로 '여에스더 샘 피부과 안 다니시냐, 눈이 왜 저렇게 처졌냐'라고 하더라"며 "나 정말 충격 받았다"라고 당시 솔직한 심경을 털어놨다.

이에 여에스더는 손으로 쌍꺼풀을 만들었고, 홍혜걸은 "주책이다. 60세 넘은 할머니가 예쁜 척이다"라고 해 웃음을 자아냈다.

여에스더는 "댓글에 어떤 분은 '쌍꺼풀 수술 절대로 하시면 안 된다'고 하고, 또 어떤 분은 '가늘게 하셔라'고 하더라"고 반응을 전했다. 이를 들은 홍혜걸은 "쌍꺼풀 수술을 왜 하냐. 지금도 눈이 얼마나 예쁜데"라며 아내의 아름다운 외모를 칭찬해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

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