유재석도 오열한 '썸데이'의 첫 무대…라도 "살기 위해 해체했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] KBS2 '해피투게더'에서 데뷔 최초 지상파 무대에 오른 '썸데이'가 그간의 설움을 단숨에 날려버린 퍼펙트한 가창력으로 현장을 오열시켰다.

KBS '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(기획 박민정/연출 권재오/작가 이민정, 이하 '해투')는 사람을 읽는 유재석, 이야기를 담는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 다양한 '인생 팀메이트'들의 서사와 하모니에 귀를 기울이며 펼치는 스토리텔링 음악 오디션. 지난 4일(금) 방송된 8회에서는 '뿔테 트리오' 유재석, 장항준, 윤종신과 스페셜 MC 안은진이 본선 E조의 '마감요정', '북두칠성', '환희부부', '썸데이' 4팀의 인생 팀메이트들의 이야기가 담긴 특별한 무대를 함께 했다.

이날 첫 번째 무대는 알바복을 입고 등장한 '마감요정'(박다현, 구은서)팀이었다. 아이스크림 가게 알바생인 박다현은 마감 알바 도중 부른 'Golden' 커버 영상으로 조회수 719만을 기록, 'Golden' 커버 1위로 꼽힌 바 있는 실력파. 메기 강, BTS 지민, 권진아의 샤라웃을 받았다는 박다현은 "메기 강 감독님이 직접 영상을 보시고 '어메이징'이라고 해주셨다"라며 감격했다. 두 사람은 HUNTR/X의 'Golden'을 선곡, 탄탄한 초고음 화음으로 커버 1위 다운 실력을 입증하며 MC들의 환호성을 자아냈다. 유재석은 "두 분 인생의 오픈을 응원한다"라며 이들의 밝은 출발을 응원했다.

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두 번째 순서는 '북두칠성'(이칠성, 김정아, 이승현, 이승민)이었다. 이들은 엄마, 아빠, 아들 모두 성악을 전공한 성악 가족으로, 이중 이탈리아 3대 콩쿠르 '엔리코 카루소'에서 동양인 최초 우승을 차지한 아빠 이칠성의 사연이 눈길을 끌었다. 성악으로 생계를 잇기가 어려웠던 과거를 고백한 이칠성은 "하루는 아내가 울면서 돈을 벌자고 했다. 아내에게 너무 미안하고 고맙다"라고 울컥해 뭉클함을 자아냈다. 이들은 신문희의 '아름다운 나라'를 부르며 가족의 단단한 결속력이 담긴 하모니로 박수갈채를 받았다. 안은진은 "본인이 좋아하는 일로 가족들과 연결될 수 있다는 건 너무 특별한 일 같다"라며 엄지를 치켜들었다.

세 번째 무대는 다정한 남녀 커플 '환희부부'(김영환, 최상희)였다. 교사인 남편 김영환은 이문세의 '빗속에서' 커버 영상 조회수 1위에 빛나는 숨은 실력자. 그는 어릴 적부터 가수의 꿈을 키웠지만, 집안 형편과 가장이라는 책임감에 기획사 계약까지 거절해야 했던 사연을 털어놨다. 윤종신은 "유독 노래와 연기에 대한 꿈은 버릴 수가 없더라. 특히 노래는 조연의 역할조차 맡을 수 없다는 게 안타깝다"라며 공감했다. 두 사람은 이문세의 '빗속에서'로 서로를 향한 부부의 애틋함이 묻어나는 하모니로 울림을 전했다. 유재석, 안은진은 무대 후 눈시울을 붉혀 먹먹함을 더했다.

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마지막으로 '썸데이'(라도, 원택, 정세영)가 등장해 MC들을 웅성이게 했다. 스테이씨의 제작자이자 히트 프로듀서 라도가 등장한 것. 라도의 데뷔 팀인 이들은 '꽃보다 남자' OST로 데뷔, 당시 미니홈피 BGM 차트 1위까지 기록했지만 생계를 위해 해체를 결심했다. 라도는 "사람답게 살지 못했다. 4명이 1인분을 3일 나눠 먹고, 상하의도 돌려 입었다"라며 "살기 위해서 해체를 택해야 했다"라고 당시 절박했던 상황을 털어놨다. 이에 장항준은 "저도 신혼 때 김은희 작가랑 짬뽕 하나로 4끼를 나눠 먹었었다"라며 공감해 짠한 웃음을 안겼다.

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하지만 세 사람 모두 음악에 대한 꿈을 쉽게 버릴 수는 없었던 바. 평범한 직장인을 택한 정세영은 "한동안 공연을 못 봤다. 노래에 대한 갈망을 견디기 힘들더라"라고 고백해 뭉클함을 자아냈다. 이에 세 사람은 데뷔 후 최초로 선보이는 지상파 무대로 포맨의 '고백'을 선보였다. 세 사람은 그간의 노래에 대한 한을 쏟아내듯 17년 전 감성을 완벽히 되살렸다. '뿔테 트리오'와 안은진은 이들의 완벽한 하모니에 눈물을 쏟았다. 윤종신은 "'나는 꼭 무대를 해야 해'라는 절실함이 느껴졌다"라며 극찬했다. 라도는 "예전에 간절할 땐 아무도 몰라줬었다. 이 악물고 죽을 각오로 해도 안 되는 게 있구나라고 생각했다. 저희가 다시 무대에서 노래를 하고 있다는 게 믿기지 않고 감회가 새롭다"라며 눈물을 터트려 모두의 마음을 울렸다.

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이에 '해투' 8회는 시대를 아우르는 꿈을 향한 도전이 깊은 감동을 선사한 가운데, 각종 사회관계망서비스에서는 "내가 이걸 공짜로 봐도 되나. 콘서트 가고 싶음", "알바생들 진짜네. 골든 부른 사람 중에 최고다. 고음 미쳤음", "가족이 모여서 합창하니까 아름답다. 감동 그 자체", "영환쌤 너무 멋있어요. 아내분이랑 목소리 나오는데 눈물 쫙 났어요", "'알고 있지만' 풀 라이브 보고 싶다. 진짜 이런 게 노래지", "오늘부터 '썸데이' 부활 기원합니다. 진짜 그 시절 목소리 같음. 극락이다" 등 반응이 쏟아졌다.

한편, KBS2 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 매주 금요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com