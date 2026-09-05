김희철, 20년 지킨 가족 '희범이' 사망…"2006년 교통사고 후 만났는데"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 슈퍼주니어 김희철이 약 20년을 함께한 반려묘 희범을 떠나보냈다.

김희철은 5일 자신의 SNS를 통해 "우리 희범이가 고양이별로 떠났습니다"라며 반려묘 희범의 사망 소식을 직접 알렸다.

그는 "2006년도에 태어났으니 20살? 21살까지 살았겠네요"라며 "뭐 사실 무덤덤하지 않습니다. 어찌해야 하나 싶기도 하고…"라고 오랜 가족을 떠나보낸 심경을 털어놨다.

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당초 조용히 이별을 치르려 했지만 희범과 오랜 시간을 함께해온 팬들을 생각해 소식을 전하기로 했다고 했다. 김희철은 "알리지 않고 조용히 넘어가려 했지만 희범이만큼은 우리 팬들과 함께 키웠다고 생각해서…"라며 "제가 희범이의 마음을 100% 알 수는 없지만 주변에선 '한제희범 건강히 오래 살았다'고 하더라. 다들 감사합니다"라고 인사했다.

희범은 김희철의 오랜 팬들에게도 익숙한 존재다. 2006년생 러시안블루인 희범은 그해 김희철이 큰 교통사고를 당한 뒤 팬에게 선물받으면서 특별한 인연을 시작했다.

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김희철은 2006년 8월 10일 슈퍼주니어 멤버 동해의 부친상을 조문하고 서울로 돌아오던 중 충남 당진IC 인근에서 차량이 중앙분리대와 충돌하는 사고를 당했다. 당시 왼쪽 대퇴부와 발목 등이 골절돼 전치 12주의 큰 부상을 입었으며 수술과 재활 치료를 받아야 했다.

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특히 사고 후 숙소에서 요양하던 김희철에게 팬이 선물한 고양이가 바로 희범이었다. 갑작스러운 사고로 활동을 멈추고 긴 회복의 시간을 보내야 했던 시기에 처음 만나 이후 약 20년 동안 그의 곁을 지킨 셈이다.

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'희범'이라는 이름에도 슈퍼주니어의 초창기 추억이 담겨 있다. 처음에는 김희철의 '희'와 당시 슈퍼주니어 멤버 김기범의 '범'을 합쳐 '희범'이라고 불렀고, 이후 당시 함께 지내며 가까웠던 한경과 밴드 트랙스 멤버 제이의 이름까지 더해 풀네임이 '한제희범'이 된 것으로 알려졌다.

김희철과 희범의 각별한 인연을 보여주는 일화도 있다. 과거 슈퍼주니어 숙소 아래층에서 화재가 발생해 숙소까지 그을리는 일이 있었는데, 희범이 여전히 집을 지키고 있는 모습을 본 김희철은 "그때 얘랑 나는 끝까지 간다"고 생각했다고 밝히기도 했다.

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희범은 방송에도 여러 차례 모습을 드러냈다. 2007년 MBC '일요일 일요일 밤에-경제야 놀자'에서 슈퍼주니어 숙소가 공개됐을 당시에도 등장해 팬들의 관심을 받았다. 이후 김희철의 SNS 등을 통해 꾸준히 근황을 전하며 팬들에게도 친숙한 '연예묘'로 사랑받았다.

나이가 들면서는 희범의 모습을 접하기가 어려워졌다. 노묘가 된 희범의 건강과 스트레스를 고려해 김희철이 카메라 노출을 줄인 것으로 알려졌으며, 지난해 오랜만에 공개된 희범의 근황 사진 역시 팬들 사이에서 큰 관심을 모았다.

olzllovely@sportschosun.com