이동건 제주 카페, 재정비 알리더니 결국 폐업 수순?…"설마 하고 갔더니 딴 가게가"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이동건이 운영해 화제를 모았던 제주 카페 '오아시스80'이 재정비에 들어간 가운데, 해당 매장 자리에 이미 다른 브랜드의 매장이 들어선 것으로 확인돼 관심이 쏠리고 있다.

최근 SNS와 온라인상에는 제주 애월에 위치했던 '오아시스80'을 다시 찾았다가 달라진 모습을 발견했다는 방문객들의 글이 올라오고 있다.

한 방문객은 "설마 하고 주소를 치고 갔는데 불과 5개월 전에 줄 서서 먹었던 이동건 님 카페 오아시스80이 없어지고 하이산스토어가 제주에 오픈했다"고 전했다.

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실제로 오아시스80이 운영됐던 제주 제주시 애월읍 애월로1길 26-7에는 현재 패션 브랜드 하이산의 제주 플래그십 스토어가 자리하고 있는 것으로 확인된다.

특히 하이산 측은 오아시스80의 '재정비' 공지가 나오기 전부터 해당 장소에 매장을 준비했던 것으로 보인다. 지난 4월 게재된 하이산 제주 애월 플래그십 스토어 직원 채용 공고에는 근무지가 '제주 제주시 애월읍 애월로1길 26-7'로 기재돼 있다. 오아시스80과 동일한 주소다.

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당시 하이산 측은 해당 매장을 "하이산의 첫 오프라인 스토어인 제주 애월 스토어"라고 소개하며 6월 오픈 예정이라고 알렸다. 이동건 측이 카페의 장기 재정비를 공식적으로 알린 것은 이보다 뒤인 지난 7월이었다.

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오아시스80 측은 지난 7월 6일 공식 SNS를 통해 "7월 9일부로 재정비의 시간을 가지게 됐다"며 "그동안 오아시스80을 아껴주시고 찾아주셔서 진심으로 감사드린다"고 공지했다. 다만 당시 재정비 기간이나 재오픈 일정, 향후 운영 계획 등은 별도로 공개하지 않았다.

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이에 앞서 오아시스80은 내부 공사와 이전 작업 등을 이유로 임시 휴업을 진행하기도 했다. 이후 영업 재개를 예고했지만 실제 매장을 찾은 방문객이 여전히 공사 중이라는 후기를 남기면서 운영 상황을 둘러싼 궁금증이 이어졌다.

결국 '재정비' 공지 이후 약 두 달이 지난 현재 기존 카페가 있던 장소에는 다른 브랜드의 플래그십 스토어가 들어선 상황이다. 다만 오아시스80 측이 공식적으로 폐업을 발표한 것은 아니어서 향후 다른 장소에서 영업을 재개할지 여부는 알려지지 않았다.

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한편 이동건은 지난해 4월 제주 애월에 오아시스80을 열었다. SBS '미운 우리 새끼'를 통해 창업 준비 과정부터 직접 공개해 더욱 화제를 모았다.

특히 이동건은 고온의 모래를 이용해 추출하는 '샌드커피'를 대표 메뉴로 내세우고 직접 매장에서 커피를 내리며 손님들을 맞았다. 개업 첫날부터 대기 행렬이 생겼고, 오픈 약 두 달 만에는 서울 성수동에서 팝업스토어를 열기도 했다.

이동건은 앞서 방송에서 제주에서 작은 카페를 운영하는 것이 오랜 로망이었다고 밝힌 바 있다. 이에 방송을 통해 창업 과정을 지켜봤던 시청자들 사이에서도 불과 1년여 만에 달라진 매장의 모습에 관심이 이어지고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com