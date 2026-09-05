라이머, 안현모와 이혼 3년 만에 재혼 의지…"누군가 만나는 것 기대"

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[스포츠조선 이지현 기자] 프로듀서 겸 브랜뉴뮤직 대표 라이머가 '신랑수업2'에 새 입학생으로 합류해 재혼에 대한 의지를 드러냈다.

4일 방송된 채널A 예능프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업2'(이하 '신랑수업2') 말미에는 라이머의 합류를 알리는 다음 주 예고편이 공개됐다.

이날 라이머는 김상혁에 이어 새로운 '돌싱 입학생'으로 모습을 드러냈다. 특히 그리, 한해, 전웅이 라이머의 '지원본부'를 자처하며 지원사격에 나서 눈길을 끌었다.

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세 사람은 라이머에 대해 "저희 대표님께서 많이 특이하시고 스타일이 꽤나 충격적이지만"이라고 소개해 시작부터 웃음을 안겼다.

이어 "대표님이 요리를 잘하신다", "운동 좋아하는 아저씨 느낌"이라고 라이머의 매력을 하나씩 공개했다. 그러면서 "좋은 사람을 만날 수 있을 거라는 생각을 한다"며 새로운 인연을 찾는 라이머를 응원했다.

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무엇보다 라이머가 직접 새로운 만남에 대한 기대감을 드러내 관심을 모았다.

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라이머는 인터뷰에서 "누군가를 만나는 걸 기대하고 있다"며 "긍정적인 생각을 갖고 받아들일 준비를 해야겠다. 그런 마음들이 저한테 항상 있다"고 밝혔다.

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이혼 후에도 새로운 사랑과 재혼 가능성을 열어두고 있다는 속내를 솔직하게 드러낸 것. '신랑수업2'를 통해 라이머가 어떤 일상을 공개하고 새로운 인연을 만나게 될지 관심이 쏠린다.

한편 라이머는 지난 2017년 6세 연하의 방송인 겸 통역사 안현모와 결혼했다. 두 사람은 여러 예능프로그램에 함께 출연하며 결혼 생활을 공개했으나, 결혼 6년 만인 2023년 11월 이혼 소식을 전했다.

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당시 양측은 서로를 비방하지 않는다는 조건에 합의하고 각자의 길을 걷기로 했다고 밝혔다. 이후 라이머는 여러 방송을 통해 이혼 이후의 일상과 심경을 간간이 공개해왔다.

olzllovely@sportschosun.com