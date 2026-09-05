박은영, KBS 퇴사 후 수입 솔직 고백 "일 없어 보여도 월급 때보다 훨씬 나아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] KBS 아나운서 출신 박은영과 이지연이 퇴사 후 달라진 프리랜서 생활의 현실을 털어놨다.

4일 유튜브 채널 '이지연입니다만'에는 'KBS 나오면 뭐 먹고 살아요? 이지연·박은영이 처음 털어놓는 프리 아나운서 현실'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 이지연과 박은영은 KBS 퇴사 후 프리랜서로 활동하며 느낀 솔직한 생각을 밝혔다.

이날 박은영은 근황을 묻자 "요즘 진짜 사람들이 왜 TV에 안 나오냐고 하는데 홈쇼핑도 한다"고 답했다. 이에 이지연은 "홈쇼핑도 사람을 가린다. 은영이는 예쁘니까 뷰티 쪽이고, 나는 세제와 빨래 쪽"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

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박은영은 홈쇼핑 활동에 감사하면서도 여전히 방송에 대한 갈증이 있다고 털어놨다. 그는 "홈쇼핑하면서 너무 감사한데 우리는 또 방송하고 싶은 마음 같은 게 있지 않냐. 이런 이야기를 하면 '시대에 뒤떨어졌다', '방송국 망하고 있는데 언제적 방송이냐'고 한다. 그래도 우리는 그런 시대가 아니지 않았냐"고 말했다.

이지연 역시 "'요즘 레거시 미디어 누가 보냐. 뉴 미디어로 가야 한다. 결국 유튜브다'라고 하는데 유튜브도 포화 상태다. 갈 데가 없다. 그래도 하는 거다"라며 달라진 방송 환경에 대한 고민을 드러냈다.

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두 사람은 프리랜서 전향 후 수입과 생활에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 이지연은 "애들 키우면서 일하기에는 나와서 일하면 좋다"며 프리랜서 생활의 장점을 꼽았다.

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박은영은 "일이 없는 것 같아 보여도 월급 받을 때보다는 훨씬 낫다"고 밝혔고, 이지연 역시 "잘 벌고 있다"고 거들었다. 그러면서 "시간을 알아서 쓸 수 있는 건 참 감사한 일인데 내 성격에는 한 가지 단점이 있다. 외롭다"고 털어놨다.

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그러자 박은영은 "선배님은 사실 간부가 어울린다. 부장, 국장 달아야 했다"고 말했고, 이지연은 "근태 부장을 원한다"고 받아쳤다.

박은영 역시 자신의 직장 생활을 떠올리며 "나는 후배들 사이에서 부장 달았으면 큰일 날 뻔했다고 했다. 나는 지각하는 후배들 버릇 잡는다고 다 때려잡았다"고 솔직하게 밝혔다.

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이지연도 "나도 애들이 내가 부장되면 잡도리할 거라고 했다. '이지연 부장되면 프리로 나간다'고 했다"고 말해 웃음을 더했다.