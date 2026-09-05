MC몽, 대학 축제서 '등록금' 현금 플렉스..파격 이벤트 예고

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 MC몽이 자신의 생일을 맞아 대학 축제 무대에서 특별한 이벤트를 준비하겠다고 밝혀 관심을 모으고 있다.

MC몽은 지난 4일 진행한 라이브 방송에서 오는 11일 경기대학교 축제에 참석한다고 직접 알렸다. 그는 자신이 이날 무대의 마지막 순서를 맡게 됐다며 "엔딩 요정이 됐다"고 표현했다.

공연에 대한 계획도 전했다. MC몽은 "엔딩인 만큼 10곡 정도 준비하려고 한다"며 상황에 따라 더 많은 곡을 선보일 수도 있다고 말했다.

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특히 이날 그는 학생 한 명을 선정해 한 학기 등록금을 지원하겠다는 깜짝 계획을 공개했다. MC몽은 "한 명을 뽑아서 등록금을 내주려고 한다. 한 학기 등록금을 지원할 것"이라며 구체적인 계획을 밝혔다.

이 같은 결정을 내린 이유에 대해서는 젊은 학생들에게 어른으로서 미안한 마음이 있기 때문이라고 설명했다. 등록금은 직접 현금으로 준비해 가져갈 생각이라면서 "생일이 별것 있겠느냐. 좋은 일을 계속하다 보면 언젠가는 다시 돌아올 것이라고 믿는다"고 말했다.

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최근 자신을 둘러싼 논란에 대해서도 언급했다. MC몽은 비판이나 욕을 듣더라도 앞으로도 자신이 생각하는 방식대로 살아가겠다는 취지의 발언을 했다. 또 앞서 방송에서 농담으로 했던 '나이트 부킹' 관련 내용이 기사화된 것을 거론하며 "이런 상황에서도 살아가는 내가 더 대단한 것 같다"는 반응을 보이기도 했다.

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한편 MC몽은 최근 가수 겸 배우 김민종으로부터 명예훼손 혐의로 고소당한 사실이 알려졌다. 김민종 측은 MC몽이 정보통신망을 이용해 명예를 훼손했다며 서울 종로경찰서에 고소장을 제출한 것으로 전해졌다.

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두 사람 사이의 갈등은 지난 5월 MC몽이 라이브 방송에서 김민종과 관련한 각종 의혹을 제기하면서 시작됐다. 당시 MC몽은 김민종이 불법 도박과 금품 수수, 증인 매수 등에 연루됐다는 취지의 주장을 했고, 이후 양측의 입장이 팽팽하게 맞섰다.

이후 지난 2일 방송에서는 코미디언 김대성이 해당 논란을 언급하자 MC몽이 고소와 관련한 자신의 입장을 밝히며 또다시 화제가 됐다. 당시 그는 사건을 개의치 않는 듯한 태도를 보이며 김대성에게 "룸 잡고 부킹이나 신나게 하자"는 식의 농담을 건넸고, 해당 발언이 온라인을 통해 확산됐다.

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tokkig@sportschosun.com