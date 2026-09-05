이승기, 후크와 '돈 전쟁' 또 이겼다…법원 "6억9000만원 지급하라"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 이승기가 전 소속사 후크엔터테인먼트(현 초록뱀미디어)를 상대로 낸 정산금 소송에서 또다시 승소했다.

5일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사합의20부(김민철 부장판사)는 이승기가 후크엔터테인먼트를 상대로 제기한 정산금 등 청구 소송에서 지난달 28일 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

재판부는 이승기가 청구한 약 8억3000만원 가운데 약 6억9000만원을 지급하라고 판단했다.

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이번 소송은 전속계약 종료 이후 발생한 음원·음반 수익의 정산 여부를 둘러싸고 제기됐다. 이승기는 2022년 12월 전속계약 해지 이후에도 후크엔터테인먼트가 자신의 음원과 음반으로 수익을 얻고 있다며 지난 2월 소송을 냈다.

후크 측은 계약서에 '계약 종료 후 매출이 발생할 경우 별도 합의를 통해 정산한다'는 조항이 있는 만큼, 별도 합의가 없으면 정산 의무도 없다고 주장했다.

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하지만 법원은 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 계약서에 '정산한다'는 표현이 명시된 만큼 수익이 발생했다면 정산 역시 이뤄져야 한다고 판단했다. 또 후크 측 주장대로라면 계약을 위반한 당사자가 오히려 더 많은 이익을 얻는 결과가 된다며 신의성실 원칙과 형평에 반한다고 지적했다.

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재판부는 전속계약이 해지된 책임 역시 후크 측에 있다고 봤다. 후크가 약 20년간 이승기에게 음원·음반 수익을 제대로 정산하지 않았고, 관련 자료도 제공하지 않았다는 이유에서다.

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다만 정산 비율은 이승기 측 요구보다 일부 낮게 인정됐다. 법원은 업계 관행 등을 고려해 2024년 8월까지 발생한 매출은 60%, 이후 매출은 40%를 이승기 몫으로 판단했다.

앞서 이승기는 2022년 음원 사용료 미정산 문제를 제기하며 후크와 법적 분쟁을 시작했다. 지난해에는 광고 수수료 등 5억8000만원을 추가 지급하라는 판결이 확정된 바 있다.

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이번 판결로 이승기는 과거 미정산금에 이어 전속계약 종료 후 발생한 수익에 대해서도 정산받을 권리를 인정받게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com