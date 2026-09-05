'송종국 딸' 송지아, 男에 꽃 선물 받고 수줍..모솔 탈출하나 "우는 거 아니지?"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 송종국·박연수의 딸 송지아가 남성에게 받은 첫 꽃 선물에 수줍음을 감추지 못했다.

박연수는 5일 자신의 사회관계망서비스에 "우는 거 아니지? 20살 남자에게 처음 받아본 꽃"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진 속 송지아는 한 남성에게 받은 꽃다발을 품에 안은 채 감격한 모습이다. 한 손으로 입을 가린 송지아는 기쁨과 수줍음이 뒤섞인 표정을 지으며 풋풋한 매력을 드러냈다.

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이어 박연수는 꽃다발로 얼굴을 가린 송지아의 사진도 공개하며 "모솔 티 내지 말자!"라고 장난스럽게 덧붙여 눈길을 끌었다.

박연수가 딸을 '모솔'이라고 언급한 만큼 꽃을 선물한 남성이 실제 남자 친구라는 의미는 아니지만, 송지아가 20세 남성에게 처음으로 꽃을 받았다는 사실과 수줍어하는 모습이 공개되면서 관심을 모았다.

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한편 박연수는 지난 2006년 축구선수 송종국과 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 2015년 이혼했으며, 이후 두 자녀를 양육해 왔다.

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송지아는 지난해 한국여자프로골프협회(KLPGA) 정회원 자격을 취득했으며, 이후 삼천리와 메인 스폰서 계약을 체결하고 삼천리 스포츠단에 입단하며 본격적인 프로 무대에 나섰다.