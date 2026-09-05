김민하, 17kg 빼고 '뼈말라' 되더니..."좀 자고 숨 좀 쉬었으면"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김민하가 17kg 감량 후에도 운동을 이어가고 있는 일상과 자신만의 소소한 행복을 밝혔다.

4일 패션 매거진 '코스모폴리탄'은 김민하의 'FFF 인터뷰'를 공개했다.

이날 김민하는 평소 꼭 챙기는 작은 즐거움을 묻자 "아파트 단지에 헬스장이 있다. 저녁에 헬스 열심히 운동하고 팍 씻고 에어컨 틀고 엄청 시원한 하이볼 마시면서 좋아하는 넷플릭스 시리즈 보거나 영화 보는 게 진짜 하루 중에 너무너무 소중하고 행복한 시간이고 기다리는 시간이다. 약간의 루틴이 된 것 같다"고 답했다.

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하루를 보내는 자신만의 루틴도 공개했다. 김민하는 "루틴 지키는 걸 진짜 좋아한다. 5~6시에 일어나서 신문 읽고 아침에 대본 볼 걸 다 보고 음악도 듣고 천장 보고 아무것도 안 하고 아무 생각도 안 하고 누워있는다. 집에서 제일 바쁘다. 그게 나의 충전하는 시간인 것 같다"고 말했다.

특히 '지금의 김민하에게 한마디'를 해달라는 말에는 "좀 자라. 좀 자고 숨 좀 쉬었으면 좋겠다"고 털어놨다. 이어 "'의심이 들 때는 주변 사람들을 꼭 찾도록 해라. 하지만 아마 잘하고 있을 거야'라고 말하고 싶다"고 자신을 다독였다.

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한편 김민하는 최근 작품을 위해 약 17kg을 감량하며 확 달라진 모습으로 화제를 모았다.

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김민하는 앞선 여러 인터뷰에서 "2년에 걸쳐서 뺐다. '하나 코리아' 했을 때보다 거의 16~17kg이 빠졌다. 역할 때문에 체중을 감량한 게 90%"라며 작품을 위한 감량이었다고 밝혔다.

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또 "어떻게 하면 다른 모습을 보여드릴 수 있을까 싶은 마음이 컸다. 기사에 나온 작품뿐만 아니라, 뒤에 촬영을 앞둔 작품도 감량을 많이 해야 하는 캐릭터여서 지금도 다이어트를 하고 있다"고 설명한 바 있다.