"첫시작 함께하게 돼 영광" 김무열·전소영, 롯데X볼드페이지 '아이콘 어워즈' 첫 영예

사진제공=볼드페이지(BoldPage)

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[스포츠조선 권영한 기자] "아이콘 어워즈의 첫 시작을 함께하게 돼 영광이고, 정말 감사드린다. 시작을 함께한 만큼 앞으로도 배우로서 더 좋은 모습과 새로운 모습을 보여드리기 위해 부단히 노력하겠다."(김무열)

올해 글로벌 미디어 플랫폼 볼드페이지(BoldPage)와 롯데백화점이 함께 신설한 '아이콘 어워즈(ICON AWARDS)'의 첫 수상자로 선정된 배우 김무열과 전소영이 감격스러운 수상 소감을 전하며 동시대 문화를 이끄는 '이시대의 아이콘'임을 입증했다.

볼드페이지가 롯데백화점과 손잡고 아트와 인물, 문화를 잇는 대형 글로벌 문화 프로젝트의 포문을 열었다. 올해 신설된 '아이콘 어워즈'의 첫 주인공으로는 배우 김무열, 전소영, 민준홍 작가가 이름을 올렸다.

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볼드페이지와 롯데백화점은 서울아트위크 기간을 맞아 서울 소공동 롯데백화점 에비뉴엘 9층 및 본점에서 글로벌 문화·럭셔리 행사 '롯데 나이트 2026(LOTTE NIGHT 2026)'을 공동 주관·주최했다. 국내외 컬렉터와 아트페어·미술관 관계자 등 글로벌 VIP가 대거 참석한 이번 행사는 전시, 시상식, 아트 컨퍼런스, VIP 프로그램을 하나로 결합한 독창적인 경험을 제공했다. 특히 이번 행사에서는 글로벌 아트 페어인 '포커스 아트 페어'가 아트 파트너로 참여해 글로벌 아트 행사로서의 위상을 높였다.

이번 행사에서 롯데백화점과 볼드페이지는 장르와 영역의 경계를 넘어 자신만의 시각과 언어로 동시대 문화에 새로운 방향을 제시한 인물을 선정하는 새로운 문화 IP인 '아이콘 어워즈'를 첫 선보였다.

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올해의 아이콘(ICON OF THE YEAR) 부문은 배우 김무열이 수상의 영예를 안았다. 김무열은 무대와 영화, 드라마를 넘나들며 강렬한 액션과 깊이 있는 드라마, 선과 악의 경계를 오가는 복합적인 인물까지 매 작품 다른 얼굴로 자신만의 연기 세계를 구축해 왔다.

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사진제공=볼드페이지(BoldPage)

김무열은 "아이콘 어워즈의 첫 시작을 함께하게 돼 영광이고, 정말 감사드린다"라며 "이번 시작을 함께한 만큼 앞으로도 배우로서 더 좋은 모습과 새로운 모습을 보여드리기 위해 부단히 노력하겠다"라고 전했다.

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이어 "이번 수상을 통해 가장 먼저 떠오른 건 '참교육'을 촬영하던 때였다"라며 "이번 수상에 크게 기여한 작품이기도 하고, 그 어느 때보다 작품을 사랑하며 최선을 다했던 기억이 있다. 그만큼 오늘의 수상이 더욱 특별하게 느껴진다"라며 소회를 들려주었다.

특히 넷플릭스 '참교육'이 시청 시간 2억 시간을 돌파하며 올해 전 세계 1위를 기록한 가운데, 한 해 동안 탁월한 성취와 독보적인 존재감으로 동시대 문화에 가장 강력한 영향력을 보여준 인물로 선정됐다.

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라이징 아이콘(RISING ICON) 부문은 배우 전소영이 수상했다. 전소영은 넷플릭스 시리즈 '기리고'와 티빙 '취사병 전설이 되다' 등을 통해 자신만의 색깔과 폭넓은 가능성을 보여주며 한국 콘텐츠의 새로운 얼굴로 떠올랐다. 올해 배우로서의 큰 가능성을 입증한 그는 신선한 에너지와 선명한 존재감으로 앞으로의 행보를 더욱 기대하게 만드는 배우로 꼽혔다.

사진제공=볼드페이지(BoldPage)

전소영은 "'기리고'는 큰 도전이 필요한 작품이었다. 작품을 하면서 두려움이라는 감정을 설렘으로 바꾸는 방법을 알게 됐다"라며 "주저 앉더라도 다시 일어나는 방법을 알게 됐다. 항상 큰 힘이 되어주시는 팬들, 가족들, BH엔터테인먼트 식구들에게 감사드린다"라고 소감을 밝혔다."라며 수상 소감을 전했다.

비저너리 아이콘(VISIONARY ICON) 부문 수상자로는 민준홍 작가가 선정됐다. 민 작가는 도시 풍경과 현대사회의 구조를 작품의 주제로 다루며 새로운 가능성을 보여온 점을 높이 평가 받았다. 민 작가는 "다른 좋은 작가 분들도 계신데 제가 받아서 송구스럽다"라며 "좋은 상을 주신만큼 앞으로 현대 미술 작가로서 이 상을 앞으로의 저의 작업에 좋은 원동력으로 삼겠다"라며 포부를 밝혔다.

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권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com