장재인 맞아? '7kg 감량' 후 완성한 '뼈말라' 슬립 자태

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 장재인이 다이어트 후 한층 달라진 분위기로 시선을 사로잡았다.

장재인은 지난 4월 자신의 SNS에 "더워지기 전 연오랑 했던 작업3"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 장재인은 창가를 배경으로 슬립 형태의 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 긴 생머리에 자연스러운 메이크업을 더한 장재인은 특유의 몽환적인 분위기를 자아냈다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 한층 가녀려진 몸매다. 민소매 의상 사이로 드러난 가는 팔과 어깨선, 군살을 찾아보기 힘든 슬림한 실루엣이 돋보인다. 과거 '슈퍼스타K2' 출연 당시와 비교하면 한층 날렵해진 얼굴선과 성숙해진 분위기도 인상적이다.

실제로 장재인은 과거 한 달 만에 7kg을 감량한 사실을 공개해 화제를 모았다. 당시 그는 야식을 끊고 아침이나 점심 중 한 끼를 먹는 식단을 유지했으며, 필라테스와 요가를 병행했다고 자신의 감량 방법을 설명했다.

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이후에도 장재인의 마른 몸매는 꾸준히 관심을 받고 있다. 지난 4월에는 수영복 사진을 통해 잘록한 허리와 가녀린 팔 라인을 드러냈으며, 같은 달 브랜드 행사에서는 선명한 쇄골과 한층 갸름해진 얼굴로 화제를 모았다.

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최근까지도 슬림한 체형을 유지하고 있다. 지난 8월 공개된 근황에서도 어깨와 쇄골, 잘록한 허리 라인이 드러나며 다이어트 이후 달라진 모습이 다시 한번 주목받았다.

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한편 장재인은 2010년 Mnet '슈퍼스타K2'를 통해 이름을 알렸다. 독특한 음색과 싱어송라이터로서의 음악 색깔을 앞세워 활동을 이어오고 있다.

olzllovely@sportschosun.com